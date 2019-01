Cote d'Ivoire: Karamoko Dembélé, le jeune prodige d'origine ivoirienne du Celtic Glasgow

Il n'a que 15 ans. Mais Karamoko Dembélé, jeune milieu de terrain ivoirien né à Londres, affole les statistiques et collectionne déjà les records. Et c'est logiquement que le Celtic Glasgow, son club formateur, a décidé de lui offrir son premier contrat pro, en décembre dernier. Un premier contrat professionnel qui réjouit Brendan Rodgers. L'entraîneur du Celtic ne tarit pas d'éloges à l'endroit du jeune prodige.

« Si on ne parle que de talent, je pourrais probablement prendre Karamoko en équipe première dès maintenant. Mais il a à peine plus de 15 ans. Je dois penser à sa progression et à son niveau de maturité. Pas seulement à son talent. (... ) Je pense qu'il pourrait jouer, mais la véritable question qui doit se poser, c'est, est-ce qu'il peut l'assumer ? », concluait le l'ancien entraineur de Liverpool dans les colonnes du Scottish Sun comme relayé par Foot Mercato.

Dans le viseur des plus grands clubs notamment Manchester City, Chelsea et même l'Ajax Amsterdam, Karamoko Dembélé devra attendre le 22 février 2019, notamment sa seizième année avant l'effectivité de son contrat. Mais l'objectif du joueur est de performer ses acquis et de jouer en équipe première.

« Mon objectif est de jouer en équipe première. Je vais essayer d'y arriver le plus rapidement possible. Avec la réserve, chaque entraînement, chaque match vont me servir à prouver au coach que je peux jouer en équipe première ».