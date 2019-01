Afrique: Aiteo CAF Awards 2018 - A qui le plus beau but de l'année ?

Pour la première fois dans l'histoire des CAF Awards, le plus beau but de l'année sera récompensé. Et la Confédération africaine de football a dévoilé les 7 réalisations en lice. Ce sont les fans qui voteront pour le lauréat via une plateforme dédiée.

En compétition, le but tout en drible du Congolais Makusu Mundele de l'AS Vita Club, celui d'Anice Badri de l'Espérance de Tunis en finale de la Ligue des champions ou encore la frappe de Choupo-Moting contre le Malawi en éliminatoires de la CAN 2019.

La lourde frappe du Burkinabé Alain Traoré avec Berkane contre Hilal et la reprise acrobatique de l'Ougandais Nsibambi au CHAN 2018 figurent parmi les nominations.

On retrouve également deux joueuses, la Camerounais Gabrielle Onguene et la Sud-africaine Thembi Kgatlana, buteuses à la dernière CAN féminine.

Pour voter pour votre but préféré, cliquez ici.

La lauréat sera connu le 8 janvier prochain à Dakar lors de la cérémonie des Aiteo Caf Awards 2018.