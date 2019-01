Ile Maurice: Politique - Le PMSD à l'assaut de Rodrigues

Opération séduction pour les Bleus. À peine la période des fêtes terminée que le Parti mauricien socialdémocrate (PMSD) remet la marmite politique sur le feu, en mettant le cap sur Rodrigues.

Le but : reconquérir l'électorat rodriguais, qui avait autrefois eu de bienveillantes attentions pour les Bleus de Gaëtan Duval. Xavier-Luc Duval compte en effet placer deux candidats du PMSD à Rodrigues, lors des prochaines élections générales. Outre le leader, une délégation comprenant plusieurs dirigeants, dont le secrétaire général Mahmad Kodabaccus, se rendra dans l'ile la semaine prochaine, plus de six mois après leur dernière visite officielle dans la 21e circonscription.

À l'express, Xavier-Luc Duval affirme qu'il y a un sentiment de frustration qui prévaut chez les Rodriguais. «Il n'y a pas d'opposition rodriguaise à l'Assemblée nationale», déclare-t-il. «Nous voulons être leur voix car les citoyens rodriguais font face à de nombreux problèmes, dont la discrimination.» Le leader de l'opposition espère que l'arrivée de la fibre optique à Rodrigues, pour laquelle il dit avoir contribué dans le passé, résolve le problème du chômage. «Je pense que les jeunes sont bien formés pour travailler, entre autres, dans les centres d'appels.»

Si, au niveau de l'accès à Internet, le PMSD se dit plus ou moins satisfait, en revanche, concernant les autres secteurs, comme l'agriculture et le tourisme, c'est la déception totale. «L'agriculture et l'élevage sont au point mort depuis quelques mois, sans que le gouvernement régional ne prenne des mesures appropriées», déplore le leader des Bleus. Sur le tourisme aussi, l'absence de vision est décriée. «Rodrigues aurait dû offrir des prestations de qualité, afin de pouvoir attirer les touristes comme aux Seychelles et aux Maldives.»

Commission drogue

Le PMSD compte accentuer la pression sur le Chef commissaire de l'Assemblée régionale, Serge Clair, dont la démission est réclamée depuis la publication des conclusions de la commission d'enquête sur le trafic de drogue. Le rapport avait évoqué deux transferts punitifs de policiers. Parmi eux, celui d'un agent local de l'Anti-Drug and Smuggling Unit, qui avait appréhendé Luco Philippe. Celui-ci a été garde du corps de Serge Clair et ses frères seraient associés au trafic de drogue. Le second transfert aurait eu lieu après que le prévenu Luco Philippe se soit donné la mort en cellule, à l'issue de sa condamnation.

L'ancien juge Paul Lam Shang Leen, dans le rapport de la commission drogue, devait faire ressortir que le seul «reported case of political influence of drug trafficking was in Rodrigues». Serge Clair a fait l'objet de critiques à Maurice comme à Rodrigues, car il est toujours en poste comme Chef commissaire, après ces conclusions jugées accablantes du rapport Lam Shang Leen.

Comme le PMSD, beaucoup estiment qu'il aurait dû emboîter le pas à Roubina Jadoo-Jaunbocus et Sanjeev Teeluckdharry, qui avaient démissionné de leur poste de ministre et de Deputy speaker, respectivement, suite à ce même rapport. Les relations entre Xavier-Luc Duval et Serge Clair se sont aussi détériorées après que le Chef commissaire eut rayé, en 2017, le nom de sir Gaëtan Duval à l'aéroport de Plaine-Corail.