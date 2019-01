Gabon: La Fondation Internationale WELOVEU accréditée par l'ONU

Reconnue et récompensée pour ses actions multi sectorielles bénévoles à travers le monde, la Fondation Internationale WELOVEU a récemment été accréditée par le Département de la Communication Globale de l'Organisation des Nations Unies.

L'ONG internationale basée en Corée du Sud ayant une branche à Libreville au Gabon, a au cours des dernières années, mené des actions dans le monde entier afin de promouvoir les questions importantes sur l'environnement et l'éducation, des objectifs et thèmes prioritaires des Nations Unies. Au Gabon, la Fondation a à plusieurs reprises organisé des campagnes de nettoyages, collectes de don de sang et offert du matériel éducatif aux établissements à Libreville et Lambaréné.

Dimanche dernier, pour clôturer 2018 de manière significative, la branche locale de la Fondation a organisé une campagne de nettoyage dans le but de contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable que le Gabon s'est engagé, aux côtés d'autres nations dans le monde, d'accomplir. Organisée à la plage du Lycée Léon Mba, des étudiants et élèves, jeunes et adultes, Gabonais et Internationaux, se sont dévoués à rendre cet espace vital pour les habitants et les espèces animales plus propre.

Son but, préserver l'environnement pour tous les habitants. Comme une mère qui se dévoue au quotidien pour garantir un environnement sain et sécurisé pour ses enfants, la Fondation International continue son action globale en tant que membre du village planétaire. C'est pour de telles actions et une philosophie altruiste qu'elle a récemment été récompensée des prestigieux Prix d'Argent des Green Apple Environment Awards décernés par la Green Organisation, dans la catégorie d'Œuvres Internationales.

Les Green Apple Awards sont décernés par l'ONG Green Organisation, institution reconnue par la Commission Européenne et l'Agence Environnementale du Royaume Uni, ces récompenses sont considérées comme les plus prestigieuses dans le domaine environnemental.

Selon la Fondation, les questions d'ordre environnementales auxquelles nous sommes confrontées ne peuvent pas être résolues par une seule personne ou un seul gouvernement. Il est primordial que tout le monde fasse des efforts et que nous partageons des informations qui nous permettrons d'aboutir à une solution durable. C'est pourquoi l'ONG continue d'étendre le champ de ses activités et scelle des partenariats avec les gouvernements et les organisations internationales telles que l'ONU.

Son accréditation récente par le Département de la Communication Globale est une concrétisation de ses efforts de déployer ses activités dans le monde entier. Dans le monde entier, les actions de la Fondation ont été organisées puis relayées par les médias et récompensées par les institutions internationales mais aussi des gouvernements.

Au Gabon, comme dans le monde entier, la Fondation Internationale WELOVEU projette d'intensifier ses activités pour afin d'atteindre son objectif global d'améliorer le bien être de l'humanité par des actions bénévoles avec le cœur d'une Mère.