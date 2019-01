Sénégal: 2018 à Sédhiou - Les infrastructures routières et les services les plus en vue !

2018 marque sans doute l'exécution de plusieurs chantiers dans la région de Sédhiou dont la voirie communale de Sédhiou et Marsassoum ainsi que le pont entre Marsassoum et Diébang. La construction des services régionaux et des lieux de culte figurent aussi dans ces investissements.

La doléance des jeunes, pour la relance des travaux de construction du stade municipal et le stade régional, reste toujours inassouvie malgré les engagements et instructions données par le chef de l'Etat, Macky Sall, lors de sa tournée économique en octobre dernier dans la région de Sédhiou.

Comme nulle autre pareille, 2018 aura assurément été celle qui a inscrit la région de Sédhiou dans l'architecture des villes émergentes du Sénégal.

Elle marque en effet l'ouverture et l'exécution de nombre de chantiers au rang desquels la construction de la voirie communale de Sédhiou en bitume et pavé, sur un linéaire de 5 kilomètres et demi répartis sur 7 axes routiers, et à Marsassoum pour un linéaire de 3 kilomètres et demi sur 5 axes routiers.

La route Sédhiou/Marsassoum est aussi construite en bitume sur 54 kilomètres et le pont qui va relier le Diassing au Kalounaye est en construction, pour une durée de 18 mois. La pose de la 1ère pierre est faite par le chef de l'Etat, Macky Sall, lors de sa tournée économique en octobre dernier à Sédhiou.

L'éclairage public, la construction de l'hôpital régional et des services techniques régionaux, la rénovation entière de la grande mosquée ainsi que le réseau d'assainissement impulsent cette nouvelle dynamique en cours dans la région de Sédhiou.

Dans le domaine de la santé, la récurrence des grèves a paralysé le fonctionnement des services alors que, déjà, le plateau technique reste toujours pauvre, en plus d'un déficit chronique de spécialistes notamment en cardiologie, pédiatrie, odonto-smatologie, ORL, entre autres.

Dans le Balantacounda, l'inauguration du centre de santé de Goudomp redonne espoir à ces populations enclavées et en période de post conflit armé.

L'éducation, en revanche, n'a presque pas connu de remous. Mieux, l'académie de Sédhiou a enregistré des performances à l'issue des différents examens scolaires. Le lancement, au mois de novembre, du projet USAID/Passerelles est une perche tendue aux enfants en hors du système éducatif.

La dynamique de résorption des abris provisoires est aussi en cours avec les constructions scolaires engagées dans le cadre du projet PAEBCA et de l'USAID/Matching, en sus du programme de l'Etat du Sénégal. Toutefois, les travaux de construction de l'Inspection d'académie (IA) sont à l'arrêt, sans aucune explication plausible.

Au sujet de la formation/emploi, une kyrielle de projets et programmes se propose d'offrir aux jeunes des cadres de perfectionnement pour devenir artisans de leur propre destin. Ce qui, à leur avis, constituera en même temps une réponse adéquate aux velléités de migration irrégulière des jeunes.

UNE PLUVIOMETRIE STABLE, SELON LA DRDR

Sédhiou, une région à vocation essentiellement agricole, a reçu une quantité d'eau quelque peu excédentaire, comparativement à l'année dernière, avec une bonne répartition spatio-temporelle, selon la Direction régionale du développement rural (DRDR).

Les spéculations se sont conséquemment bien comportées, aussi bien celles emblavées sur le plateau que dans les zones de bas-fond. Toutefois, l'insuffisance des pistes de production, des infrastructures et équipements de transformation des produits de cru hypothèque le revenu de certains producteurs obligés de brader leurs récoltes.

Et si les populations du Boudié et du Diassing ont investi les rues pour exiger la construction de leurs axes routiers, celles du Pakao ont, de leur côté, manifesté leur colère et exaspération contre l'absence de l'électricité dans la zone allant de Carrefour Ndiaye à Kolda.

LE VOL DE BETAIL TOUJOURS ACTUEL ET PREOCCUPANT

Dans le Balantacounda, l'on a certes jubilé avec l'inauguration de la route nationale N°6, mais l'ouverture des pistes de production leur sera d'un apport significatif pour une exploitation optimale des produits agricoles.

Dans un tout autre registre, le Balantacounda a souffert des vols en série et en réunion de bétail, avec usage d'armes à feu. Situation qui a conduit les habitants de Samine à imposer un blocus sur la route nationale N°6 au mois d'avril pour exiger plus de sécurité.

En sports, le chef de l'Etat, Macky Sall, a donné des instructions fermes pour la relance des travaux du stade municipal et la construction diligente du stade régional, mais jusqu'ici rien n'a encore bougé des chantiers.

En culture, des innovations sont régulièrement apportées à la mise en place des entreprises culturelles permettant aux acteurs de mieux s'épanouir, sous la clairvoyance du directeur du Centre culturel régional, Aliou Kéba Badiane.

Des actes délictueux, ce sont aussi des accidents de la circulation routière le plus souvent occasionnés par l'indiscipline des conducteurs en milieu rural comme en pleine agglomération. Le Commissariat de la police urbaine de Sédhiou est certes fonctionnel, mais la prise en charge de la sécurité routière et autres cas de délits n'est toujours pas effective.

LE DECES DE MALAMINE GOMIS ENDEUILLE LA REGION

Dans son dernier trimestre, 2018 a été endeuillée par la mort de Malamine Gomis, ancien président du Conseil départemental et député de Goudomp, des suites d'un malaise. En décembre, un vote le remplace par Moussa Bocoum, un jeune très proche du défunt.

Au parlement, c'est son suppléant immédiat, Abdoulaye Bosco Sadio, maire de Goudomp, qui occupe son siège. Les hommes partent, les institutions demeurent. 2018 s'en est aussi allée, laissant le temps à 2019.

Le jour de l'an et dans la communion générale des cœurs et des esprits, des prières d'une bonne année sont formulées partout, comme pour reprendre goût à la vie; la vie de tous les jours car chaque jour est une nouvelle vie. Bonne année à tous !