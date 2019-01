Cote d'Ivoire: Programme de la Fondation Tony Elumelu - Le dernier délai de soumission des candidatures fixé au 1er mars 2019

La Fondation Tony Elumelu, la philanthropie africaine fondée sur le principe d'autonomisation des entrepreneurs africains a lancé le 1er janvier 2019, les candidatures pour la promotion 2019 du programme d'entrepreneuriat TEF.

Le programme est un engagement de 100 millions de dollars ( plus de 55 milliards FCFA) sur 10 ans qui vise à identifier, former et financer 10 000 entrepreneurs.

Son objectif est d'investir dans des entreprises créant au moins 1 000 000 nouveaux emplois et générant au moins 10 milliards de dollars de nouveaux revenus annuels en Afrique.

Selon la Fondation, le programme qui est dans sa cinquième année, a permis à 4 470 entrepreneurs de bénéficier d'une autonomisation par l'utilisation d'un processus de sélection, de formation et d'exécution pour créer un impact visible et durable à travers les 54 pays africains.

Ainsi, les entrepreneurs africains qui dirigent des start-up existantes à fort potentiel de croissance et les futurs chefs d'entreprise aux idées transformatrices sont invités à postuler.

Le programme d'entrepreneuriat TEF est ouvert aux citoyens et aux résidents légaux de tous les pays africains qui gèrent des entreprises à but lucratif basées en Afrique qui n'ont pas plus de trois ans d'existence.

Le dernier délai de soumission des candidatures est le 1er mars 2019. Les candidats peuvent postuler sur TEFConnect - www.tefconnect.com