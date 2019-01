Sénégal: Guingamp - Papy Djilobodji justifie son choix

Sans club depuis la fin de son aventure à Sunderland mi-septembre, Papy Djilobodji s'est engagé avec l'En Avant de Guingamp lundi. Après Didier Ndong et Johan Larsson, arrivés la veille, Papy Djilobodji s'est entraîné mardi avec ses nouveaux coéquipiers. Comme déjà annoncé, la troisième recrue de ce mercato hivernal s'est engagée pour six mois, jusqu'à la fin de la saison.

Papy Djilobodji (30 ans ; 1,93 m) est celui qui s'est engagé pour le bail le plus court : six petits mois, uniquement dédiés à aider Guingamp à se maintenir en Ligue 1. Un joueur d'expérience, tel que Jocelyn Gourvennec l'appelait de ses vœux, et qui a donc participé à son premier entraînement mardi. Passé par le FC Nantes ou encore le Dijon FCO, le défenseur sénégalais a officiellement été présenté devant la presse ce mercredi.

« Je suis venu pour prendre le relai (de Mustapha Diallo, ndlr) et faire de belles choses avec Guingamp. J'ai eu le président, le coach, ils m'ont très bien parlé. Donc j'ai directement été intéressé pour venir à Guingamp. Il y a l'opération commando que l'on va bien commencer dès samedi. Pour le moment, on travaille bien et on suit le coach. J'espère qu'on réussira et qu'on arrivera à se maintenir très rapidement. On va tout donner pour le club », a lâché Papy Djilobodji en conférence de presse.