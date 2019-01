Sénégal: Moussa Diallo - Le Sénégalais s'interroge sur sa situation à Eupen

Moussa Diallo est sur la voie du garage au KAS Eupen. Il ne sera pas du voyage à Doha avec Eupen dans l'optique d'un stage hivernal. Le Sénégalais était pourtant l'un des joueurs les plus aligné par Claude Makelele la saison passée. Seulement, cette saison, Moussa Diallo n'est pas dans les plans Claude Makelele.

Lors d'un entretien avec nos confrères de Sudpresse, Moussa Diallo s'est confié concernant sa saison compliquée. Il n'a plus jouer avec l'équipe A mis à part 75 minutes contre le Fortuna Cologne (D3 allemande) le 6 septembre dernier en amical.

« Qu'ai-je fait pour me retrouver comme ça ? », s'interroge Moussa Diallo qui joue avec les espoirs depuis le début de saison. « C'est devenu une habitude, sans explication. Quand on m'y a envoyé, je me suis dit que peut-être qu'en faisant du bon boulot, j'allais revenir dans l'équipe A. Mais je ne suis retourné à l'entraînement qu'une fois ou deux avec les A depuis lors. Comme beaucoup, je suis surpris de cela et je n'ai pas l'impression qu'une opportunité arrive. Quoi qu'il en soit, je suis sous contrat avec Eupen et j'essaye de rester professionnel. Quand je vais jouer avec les Espoirs, je fais le maximum, les résultats peuvent en témoigner. Je respecte mes engagements et je patiente », indique le Verviétois.

L'attaquant ne partira pas en stage hivernal à Doha avec Eupen et n'exclut pas un départ cet hiver. « La priorité est donnée à Eupen... si j'ai la chance de montrer quelque chose. On est en train d'analyser la situation avec mes agents. Si une proposition concrète, sérieuse et professionnelle se présente, on l'analysera et on verra s'il est possible de trouver un terrain d'entente. Beaucoup d'équipes de D1 Amateurs se rappellent de moi, mais c'est par contre plus compliqué en D1B. Le mercato vient tout juste de commencer, on ne sait jamais ce qui peut se passer. J'avais résigné à Eupen pour rester avec le noyau A et là, ce n'est pas le cas, sans explication. Si je ne reçois même pas la chance de m'entraîner avec mon équipe, c'est compliqué de prouver quelque chose... Mais si je reste à Eupen, je continuerai à me battre, cela peut aller vite en football, dans les deux sens », a conclu Moussa Diallo.