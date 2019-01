Burkina Faso: CHU de Bogodogo - Maël Noah, premier bébé 2019

C'est au Centre hospitalier universitaire de Bogodogo (ex-CMA du secteur 30) que le premier bébé de 2019 est venu au monde. Le Pr Charlemagne Ouédraogo et son équipe ont permis à Maïmouna Illa/Somda de donner naissance, par césarienne, à un garçon de 2,8kg le 31 décembre à ... 0h 00.

23h 45 : nous sommes au CHU de Bogodogo ou, si vous voulez, l'ancien CMA du secteur 30. Devant le bloc opératoire de la maternité, le Pr Charlemagne Ouédraogo s'entretient avec les journalistes et des cadres du ministère de la Santé. L'évènement attendu est la naissance du premier bébé de l'année 2019. Le plateau technique est fin prêt. Le professeur et l'équipe de garde vont entrer en salle d'opération pour prêter main-forte à Maïmouna Illa, qui avait de la peine à accoucher par voie basse. En effet depuis 3jours, elle était admise dans cet hôpital afin de donner naissance à un garçon. En cette nuit du 31 décembre, tout était réglé comme du papier à musique. A minuit pile (0h 00mn) dans les couloirs du bloc, on entend les premiers vagissements d'un nouveau-né, suivis d'applaudissements. Ça y est ! Florent Aimé Somda venait d'être père, car Mme Somda venait de se «libérer», comme le disent les Dioula.

Elle donnait ainsi naissance, par césarienne, au bébé 2019, un solide gaillard de 2,8 kg. Joie chez les accompagnateurs, l'équipe médicale et les agents du ministère de la Santé. Le Pr Charlemagne et son équipe pouvaient être fiers de leur boulot. «On a dû pratiquer une césarienne, car l'accouchement par voie basse compromettait la survie du bébé. C'est donc un sentiment de satisfaction et cette dame a aussi bénéficié de la gratuité des soins décidée par le gouvernement depuis 2 ans». Le Chef du service et directeur des services médicaux et obstétricaux a rappelé que l'hôpital de Bogodogo a réalisé 1668 césariennes sur environ 6000 accouchements.

La famille était, tout naturellement, soulagée de voir une des leurs donner naissance de nouveau. Fatoumata Illa, la petite sœur de la nouvelle maman, était aux anges. «Grand merci à tout le monde, car c'est un soulagement. Depuis la nuit de Noël, on était en alerte et, grâce à Dieu, le bébé a pu voir le jour».

Pour l'occasion, le secrétaire général du ministère de la Santé, Robert Karama, a effectué le déplacement au CHU afin d'encourager tous ceux qui travaillent jour et nuit à redonner la santé aux patients. «Chaque année, notre département choisit un centre pour s'y rendre. Il est de notre devoir de saluer les efforts du personnel soignant et de souhaiter prompt rétablissement à tous les malades». Et que dire de la directrice générale de ce centre hospitalier, Diane Kaboré, qui se voyait ainsi honorée ?

En attendant, Maïmouna et son bébé se portent bien et peuvent dire grand merci à La Poste et au ministère de leur avoir offert des présents.