Madagascar: Loisirs - CINEPAX Madagascar - 2018, année faste pour les cinéphiles

Au bout de presqu'un an, Cinepax Madagascar est devenu un lieu de loisir et de divertissement incontournable de la capitale. Par sa programmation, il a su raviver notre engouement pour le cinéma.

De tous âges et de tous horizons, on a été nombreux à s'être laissé tenter par une expérience cinématographique et audio-visuelle inédite dans les multiplex de Cinepax Madagascar.

Sise au Tana Water Front Ambodivona, c'est, d'un côté, toute une découverte pour la majorité d'une génération qui a vécu plusieurs décennies sans avoir connu le privilège d'apprécier un film en salle dans les normes internationales que Cinepax propose depuis près d'un an maintenant.

De l'autre, c'est une redécouverte et un plaisir tout aussi exclusif que les cinéphiles de toujours ont pu retrouver en ces lieux.

C'est au mois d'avril 2018 que Cinepax Madagascar avait alors officiellement ouvert ses portes. Depuis, il n'a cessé d'émerveiller geeks et cinéphiles de toutes les générations à travers sa programmation.

En enchainant chaque semaine nouveauté sur nouveauté, ce lieu devenu à la fois familial et convivial n'a cessé de conquérir le public.

Entre les soirées à thème dans le cadre de l'avant-première d'un film, mais aussi les semaines dédiées à un genre bien spécifique, Cinepax Madagascar assure ainsi la satisfaction du public au fil des mois.

Évasion et détente

« On ne cesse de proposer ce qui de fait de mieux pour tous les cinéphiles qui se retrouvent ici chez Cinepax. Notamment en proposant le plus de diversité possible à travers notre programmation », souligne Cyrille Baron, directeur et programmateur.

Entre les blockbusters américains, les films francophones, ceux de Bollywood, mais également les films nationaux, il y en avait pour tous les goûts chez Cinepax Madagascar en 2018. Et cette année nouvelle promet d'être encore plus exceptionnelle.

Avec un bilan positif pour tous les cinéphiles, Cinepax Madagascar continuera à surprendre ceux qui y passeront pour y apprécier un film ou un chef-d'œuvre du septième art. Propice à l'évasion et à la détente, le cinéma s'ouvre à chacun d'entre nous.

Un cinéma aux normes

Les salles de projection de Cinepax sont équipées d'un son panoramique « Dolby Surround 7.1 » d'une puissance de plus de 10 000 watts dans chaque salle et une diffusion en 2D ou 3D sur ses projecteurs issus de la dernière génération numérique.

Cinepax offre un voyage inédit aux cinéphiles à chaque projection. Une expérience dont beaucoup peuvent jouir tout au long de la semaine, mais aussi pendant le week-end.

D'autant plus, qu'outre l'émerveillement des yeux, les papilles se laisseront également séduire par les pop-corns sucrés et salés, ainsi que les autres gâteries gustatives disponibles sur place.

Cinepax Madagascar met un point d'honneur à sélectionner des films de qualité et de grande envergure, dont les derniers films de superhéros, d'épouvante, les films romantiques, comiques ou dramatiques, mais surtout les films d'animation pour les jeunes.

Des soirées à thèmes dans le cadre des avant-premières. Avec des films pour les grands et les petits, Cinepax Madagascar est devenu un lieu familial et convivial unique au Tana Water Front Ambodivona.

Cyrille Baron, directeur et programmateur de Cinepax Madagascar, promet plusieurs rendez-vous inédits autour de divers genres cinématographiques, pour 2019. Des offres exclusives pour fidéliser et satisfaire les cinéphiles de tous horizons.