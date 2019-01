Burkina Faso: Sanmatenga - Jour de l'an sanglant à Yirgou

Le nouvel an n'a pas été festif dans la commune de Barsalogho, province du Sanmatenga au Centre-Nord. En effet, dans la matinée du mardi 1er janvier 2019, des individus armés non encore identifiés ont perpétré une attaque à Yirgou, un village situé à environ 70 kilomètres du chef-lieu de cette bourgade.

Bilan : 6 morts dont le chef coutumier du village par ailleurs doyen des conseillers municipaux de la commune, Kouka Sawadogo.

Soupçonnés d'avoir hébergé les assaillants, la communauté peuhle de plusieurs villages de la commune a fait l'objet de représailles de la part des habitants de Yirgou, les 1er et 2 janvier. Le bilan provisoire de ces deux journées noires à Barsalogho, selon une source gouvernementale, fait état de 14 morts, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels.

Plusieurs localités de Barsalogho sont depuis quelques jours le théâtre de conflits communautaires. Tout serait parti d'une attaque terroriste perpétrée dans la matinée du 1er janvier peu après 7h à Yirgou, un des villages de ladite commune.

Les assaillants auraient fait irruption dans le village en tirant des coups de feu en l'air. Ils se seraient ensuite dirigés vers le domaine du chef-guérisseur situé à proximité de son palais, où ils l'ont trouvé entouré de patients venus en consultation.

Les agresseurs auraient tenté de ligoter le maître des lieux pour l'enlever. Finalement ils l'abattront froidement, après avoir neutralisé un de ses enfants qui aurait tenté de s'opposer à l'enlèvement de son père.

Quatre (4) autres personnes dont un membre des groupes d'auto-défense couramment appelés «koglweogo» sont aussi assassinés dans le village par les présumés terroristes qui, après leur forfait, se seraient enfuis vers la commune de Tongomayel (province du Soum).

Indignés par l'assassinat des 6 personnes et l'intervention tardive des forces de défense et de sécurité (Ndlr : selon nos sources, les FDS sont arrivées à Yirgou dans l'après-midi pour le constat d'usage), des villageois de Yirgou et d'autres localités environnantes s'organisent pour traquer les assaillants et venger les victimes. Dans leur opération, ils s'attaquent à la communauté des éleveurs qu'ils accusent d'être de connivence avec les présumés terroristes.

Les représailles se sont poursuivies dans la matinée du mercredi 2 janvier à Foulbé et dans d'autres villages du nord de Barsalogho, frontaliers avec le Soum (région du Sahel). Le bilan encore provisoire fait état de 8 Peulhs tués, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels (des campements et huttes incendiés, des animaux tués... ).

Le calme serait revenu dans la zone grâce au déploiement des forces de défense et de sécurité. Joint au téléphone dans l'après-midi du mercredi, le maire de Barsalogho, el hadj Abdoulaye Pafadnam, a confié qu'une cellule de crise avait été mise en place afin de mettre à contribution les autorités coutumières et religieuses dans la recherche de la paix et de la cohabitation pacifique entre les différentes communautés et aussi pour aider à prendre en charge des victimes.

Le gouverneur de la région du Centre-Nord, Nandy Somé/Diallo, a invité les populations au calme et à la retenue en attendant que l'enquête ouverte par les FDS situe les responsabilités.

Selon des sources concordantes, un calme précaire règne dans la zone nord de Barsalogho affectée par le conflit intercommunautaire avec un risque d'alourdissement du bilan des pertes en vie humaine.

A noter qu'en raison des opérations de ratissage menées par les FDS et de l'insécurité dans la zone, des journalistes qui voulaient s'y rendre n'ont pu accéder au site, littéralement bouclé.