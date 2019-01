Ile Maurice: Financement - Rs 361,2 Mds prêtées par des banques commerciales à la fin de novembre

En dépit de la multiplication de plateformes de levée de fonds pour le financement des projets d'affaires, tels que l'investissement direct étranger ou les opérations en Bourse, les banques commerciales continuent à être une importante source de financement des initiatives économiques.

Dans un document en date du 31 décembre, la Banque de Maurice indique, qu'à la fin du mois de novembre, le montant total de prêts consentis par les banques commerciales à d'autres corporations non-financières, à des ménages et à d'autres secteurs d'activités économiques s'élève à Rs 361 milliards (Mds). Rs 247,8 Mds de ce montant ont été prêtés en roupies et le reste, soit Rs 113,4 Mds, en devises étrangères.

Un examen de la répartition de ces prêts bancaires indique que les ménages, avec un montant total de Rs 101,6 Mds, représentent un des secteurs ayant recherché et obtenu le plus gros montant de prêts. La plus grosse partie de ces prêts, soit 64 %, a été utilisée pour financer des projets de logement.

Le financement des projets d'études, à toutes les étapes du système d'enseignement, a nécessité le recours à des prêts bancaires de Rs 1,2 Md. La part du lion de ces prêts a été utilisée pour financer les projets d'études supérieures, soit Rs 597 millions. Rs 308 millions de cette somme ont été consenties en roupies mauriciennes.

Le reste, Rs 288 millions, en devises, très probablement pour financer les différentes facettes des études supérieures réalisées à l'étranger.

Autre fait marquant du recours des emprunteurs aux banques commerciales: la multiplication des possibilités d'affaires dans une des filières associées au secteur du tourisme, celle de l'hébergement.

Après les ménages, c'est le secteur qui a bénéficié du plus gros montant des prêts bancaires, soit Rs 38,4 milliards. La répartition de ce financement donne une indication claire que le secteur de l'hébergement a entamé une importante phase de son développement en 2018.

Cet argent a été utilisé pour financer des pro- jets au sein des complexes hôteliers, pour un montant de Rs 32,2 mil- liards (resort hotels), des hôtels n'ayant pas le statut de complexe hôtelier (Rs 4 milliards), des bungalows (Rs 433 millions), Rs 258 millions pour des maisons d'accueil (guest houses), des maisons de vacances Rs 21 millions (holiday homes), et d'autres types d'hébergement pour un montant de Rs 587 millions.

Toute forme de développement in- tervenu dans la filière de l'hébergement a un impact inévitable sur le sous-secteur qui lui est intimement lié. Il s'agit de la prestation en services de restauration qui vise à satisfaire toutes les demandes en termes de boissons fruitées et alcoolisées et alimentations.

Le financement des investissements dans ce sous-secteur a nécessité des prêts d'un montant de Rs 866 millions auprès des banques commerciales.

Les prêts consentis au secteur manufacturier n'ont pas été négligeables. Ils s'élèvent à Rs 22,9 Mds dont Rs 15,4 Mds ont été fournies en roupies mauriciennes. Pas moins de 21 types de sociétés engagées dans la fabrication industrielle de différents de produits ont eu recours à ces prêts.

Parmi eux, il y a des opérateurs spécialisés dans la fabrication de bateaux, de navires et des équipements associés au transport maritime, un opérateur engagé dans le secteur de la fabrication de produits en plastique et en caoutchouc.

Les projets de construction n'ont pas été en reste. Le montant consenti est de Rs 20,6 Mds. Les projets concernaient des résidences, des bâtiments non destinés à la résidence, des bâtiments pour abriter des bureaux, ou encore des infrastructures pour héberger des activités industrielles.