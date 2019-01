Congo-Brazzaville: Musique - Le hip-hop congolais gagné par l'homosexualité

Devenue monnaie courante à cause du showbiz, le phénomène serait la règle avant de promouvoir un groupe. Un véritable mur contre lequel des artistes musiciens se heurteraient.

Aucun rappeur, semble-t-il, ne peut arracher un contrat de production sans accepter de se faire « enculer », témoignent les membres de Cash gang, un groupe de rap qui se fait entendre ces derniers temps à Brazzaville. Une pratique que Cash Gang rejette et récuse, la qualifiant de dabolique car elle ne cadre pas avec leurs convictions religieuses.

Le groupe reste convaincu qu'il finira par trouver des maisons de production dignes de ce nom, avec des grands managers comme Universal Music, DFJM où ces préalables ne sont pas mentionnés dans les contrats.

En attendant que cela arrive, ils font feu de tout bois avec les moyens dont ils disposent. L'avenir du rap rassure malgré la concurrence constatée dans le leadership, indiquent-ils. Les contradictions ne manquent pas mais Cash Gang privilégie l'entente et l'harmonie. « Le groupe n'a pas de concurrents. Nous faisons un rap purement congolais. Il y a ceux qui sont rappeurs homosexuels au sein des groupes hip-hop au Congo que nous connaissons. Mais ils finiront par s'éteindre durant leur carrière. Ils aiment la facilité. Ce qui n'est pas bon », a fait savoir Buzzy. Et Cash-Cash, le président du groupe, de renchérir: « Le hip-hop est un monde dans lequel il y a les impuretés : homosexualité, la bisexualité, la drogue ». Des pratiques qu'ils dénoncent et déconseillent à ceux qui en consomment avant de monter sur scène.

Notons que Cash Gang est un groupe constitué de trois jeunes, à savoir Sam Harley, alias Cash-Cash, le président; Mabonzot Désiré Daniel, alias Buzzy, et Childerick Kihoukou, alias Dable Set. Créé en 2012, il compte plusieurs titres sur le marché dont une mixtape de huit morceaux et sept singles. Le groupe est actuellement en studio pour son prochain album avec un titre impressionnant "Raman Kota". « Le prochain album du groupe, une mixtape, comptera quatre titres, notamment "Raman Kota", "Exodus", "Crazy" et Légende". Le groupe fera un featuring avec Ludafrick, propriétaire du label Gravity. Un Congolais bien connu dans le monde du hip-hop », a annoncé Sam Harley, le président de Cash Gang.