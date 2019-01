Cote d'Ivoire: Business connexion - François Hollande invité de la 23e édition

Le forum économique et d'affaires verra la participation de l'ancien président de la République française, François Hollande.

Cette année, c'est la capitale économique ivoirienne, Abidjan qui accueille la 23e édition du forum économique et d'affaires "Business Connexion". Cette rencontre international se tiendra le 25 janvier prochain au Sofitel Hôtel Ivoire, sous le thème central « Enjeux et défis des économies africaines ». Et l'orateur principal retenu pour cette plateforme est l'ex-président de la République française, François Hollande.

L'information a été livrée le 29 décembre par Aristide Dago, le promoteur de cette initiative lors d'une conférence de presse à l'hôtel Palm Club à Cocody. « Cette plateforme qui réunit mensuellement des décideurs politiques, investisseurs de domaines diversifiées, permettra aux chefs d'entreprises de tisser des relations fortes et solides et être en contacts avec des leaders influents et visionnaires dans le monde » a-t-il expliqué. Puis d'ajouter que le choix de l'ancien président, n'est pas fortuit « nous utilisons des têtes de fils pour faire venir des investisseurs étrangers sur le continent africain. Et François Hollande est la personne toute trouvée pour partager son expérience et débattre du thème central ».

Siriki Sangaré, Président directeur général d'Opes holding Sa, a pour sa part, saisi cette occasion pour donner un avant-gout de l'événement. « C'est une personnalité qui en plus d'avoir été président de la République de la France a une longue expérience dans la politique et connait bien les réalités des économies africaines. Il viendra partager son expérience avec nous et sera accompagner des plusieurs investisseurs étrangers intéressés par l'Afrique. » a-t-il laissé entendre.

Pour cette édition, le principal conférencier aura à ses côtés d'autres orateurs de haut rang à l'instar de Benoit Lagente, directeur régional du Bureau de Proparco pour l'Afrique de l'Ouest et Euphrasie Yao, Conseillère spéciale du président de la République chargée du Genre. Ils vont respectivement intervenir sur les panels : Financer pour développer : l'apport des banques et institutions de financement dans la croissance des entreprises et industries, et la promotion du genre.