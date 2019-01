Cote d'Ivoire: Alassane Ouattara - « Houphouët-Boigny est notre bien le plus précieux »

Le Chef de l'Etat a rendu un bel hommage à son illustre prédécesseur en marge de l'impressionnante exposition photo réalisée par Fraternité Matin en 2013, à l'occasion des 20 ans de la disparition du père fondateur.

« Le Président Houphouët-Boigny aimait à dire que la colonisation nous a laissé en héritage un Etat, à charge pour nous de le transformer pour construire une Nation. Pendant 50 ans, il a façonné l'Etat pour en faire la Nation ivoirienne. Inutile, ici ,de rappeler les grands travaux et les grands chantiers, infrastructures économiques, usines, hôtels, bâtiments publics et religieux qu'il a initiés et animés et qui semblaient démesurés à l'époque.

Indispensable, en revanche, de rappeler les leitmotivs de sa philosophie politique. Je pense à sa pratique constante du dialogue qu'il tenait pour l'arme des forts, pratique qu'il a su faire prévaloir dans les conflits en Côte d'Ivoire et ailleurs en Afrique. Je pense, en particulier, à son action dans l'avènement pacifique de la fin de l'apartheid, en Afrique du sud.

Je pense également à sa recherche obstinée de la paix dont il fut un apôtre convaincu. Je pense aussi à la recherche de l'équilibre sociopolitique qui l'emmena à diversifier le panorama ethnosociologique des principaux décideurs politiques, administratifs et économiques de la vie nationale. Essentiel également, me semble-t-il, le savoir-faire et le leadership politique du père de la Nation qui, de la naissance du RDA jusqu'à sa mort, a su rester maître de la situation.

Le mérite de Félix Houphouët-Boigny, c'est que face à chaque difficulté, il a su trouver la bonne méthode et les mots pour apaiser les rancœurs et réconcilier la société autour de l'essentiel ; c'est-à-dire l'unité nationale. Sur ce dernier sujet, je l'entends encore dire, « Ivoiriens, Ivoiriennes, restons unis ». Houphouët-Boigny voulait une Côte d'Ivoire transcendant les ethnies, les religions, les régions, les divisions politiques, les générations.

Nos ambitions d'aujourd'hui, à savoir, une Côte d'Ivoire réconciliée et en paix, une Côte d'Ivoire locomotive du développement de l'Afrique, une Côte d'Ivoire dont la voix est écoutée et respectée dans les instances internationales, une société de justice. Toutes ces ambitions, il faut le reconnaitre, étaient déjà les siennes.

A sa suite, Henri Konan Bédié a su préserver l'héritage économique, politique et social ; et aujourd'hui, à la tête du mouvement des Houphouétistes, il a su démontrer à la face du monde son sens élevé de l'intérêt supérieur de la Nation.

Je voudrais, ici, solennellement lui rendre hommage.

Pour terminer, je vous invite tous à vous approprier la pensée et l'héritage économique, politique et philosophique de Félix Houphouët-Boigny, grand bâtisseur de l'Etat et de la Nation, ciment de l'unité et serviteur de la paix.

Le Président Félix Houphouët-Boigny disait souvent que la paix, est notre bien le plus précieux.

Aujourd'hui, 20 ans après son départ, nous avons compris que c'est Félix Houphouët-Boigny qui incarne cette paix ; il est donc lui-même notre bien le plus précieux. Ce bien est commun à tous les Ivoiriens, sans distinction d'origine, d'obédience politique ou de religion. Félix Houphouët-Boigny est un patrimoine national.

Dans ce cadre, très prochainement, j'adopterai des projets d'envergure qui permettront à tous les Ivoiriens et au monde entier de se rappeler le grand homme d'Etat et l'humaniste qu'il était. »