Madagascar: Admc-Craam - Dix jours pour déposer les projets culturels

Vous êtes jeunes ? Vous avez un projet culturel viable et innovant ? Vous avez besoin d'un coup de pouce pour le réaliser? Il reste encore dix jours pour déposer votre candidature pour le concours de montage de projet M'Koloproject.

Dans le cadre de M'KoloSaina 2.0, le dépôt de candidature pour le concours de montage de projet M'Koloproject se tiendra jusqu'au 10 janvier. Dans l'optique de stimuler l'esprit entrepreneurial et créatif chez les jeunes, le concours consiste à monter un projet en lien avec l'art et la culture.

Les conditions? Le réalisme du projet, l'innovation et l'adaptabilité face au contexte. Il faut un projet viable et tout à fait réalisable, avec idées innovatrices qui peut être adapté au contexte socio-économique du pays.

Ouvert pour les jeunes de moins de 30 ans, la synthétique de présentation est disponible sur le site de l'Admc-craam, à remplir et à envoyer avec le projet et les tableaux financiers à déposer votre dossier au local Admc-craam à l'Université d'Antananarivo.

Le résultat de présélection sera communiqué le 17 janvier tandis que le pitch des porteurs de projets aura lieu le 21 janvier. Les primés seront proclamés le 23 janvier.

M'kolosaina. L'Association des Médiateurs Culturels (Admc) s'est engagée depuis son implantation au sein de l'Université d'Antananarivo à la dynamisation de la vie culturelle au sein du Campus. Son projet précédent « La Médiation Culturelle au cœur de l'action » a proposé la démultiplication d'ores et déjà culturelle.

Suite à un atelier de travail avec un expert et les évaluations internes effectuées par l'équipe du projet et les membres de l'association, le constat était que le public estudiantin est demandeur d'activités plus participatives. Voilà maintenant deux ans que le projet « M'KoloSaina » voit le jour.

Ce projet va dans le sens de la demande et des besoins des jeunes. Le concept propose à la communauté universitaire, un vaste laboratoire d'expérimentation et de participation à la culture, en offrant tout au long de l'année des occasions de rencontres avec des artistes et professionnels de la culture, mais également faire sortir les jeunes du simple statut de spectateur et stimuler leur créativité.

Admc. A savoir que l'Admc regroupe une soixantaine de jeunes étudiants et diplômés de la filière Médiation et Management Culturels, actifs et engagés, persuadés que la culture est un atout essentiel dans les stratégies de développement.

Ces dernières années, elle a initié de nombreuses actions en faveur de la dynamisation de la vie culturelle au sein du campus universitaire d'Antananarivo.

Parce que ce haut lieu de l'instruction et de l'épanouissement intellectuel est aussi un lieu de vie, de rencontre et d'expérimentation, l'Admc est convaincue que la sphère universitaire doit inclure, accueillir la sphère culturelle et artistique.

Ainsi, Ambohitsaina est un territoire propice pour devenir une pépinière de projets innovants et être « pourvoyeur » d'activités culturelles à travers son Centre de Ressources des Arts Actuels de Madagascar, donc comme objectif principal, de générer une dynamique de la jeunesse universitaire et favoriser l'accès à la culture.