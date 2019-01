Congo-Brazzaville: Services financiers - La titrisation des dettes au cœur d'une formation à Brazzaville

Face aux enjeux que représentent les opérations de restructuration des dettes pour apporter la liquidité nécessaire dans un pays, le Cabinet d'ingénierie financière et technologies et infrastructures de marché (Ciftim) organisera, du 12 au 15 février dans la capitale congolaise, en collaboration avec le cabinet Cémic, une formation sur les nouveaux mécanismes du processus de titrisation des dettes.

La formation sur mesure à effectif réduit, pensée en fonction des besoins de formation continue des institutions, intègre les récentes innovations technologiques intervenues sur les marchés mondiaux. Elle s'adresse aux principaux acteurs dans les métiers de la finance qui devront accompagner le Trésor dans les réformes sur les nouvelles modalités de financement des besoins de l'Etat sous le leadership de la Banque des Etats de l'Afrique centrale.

Au niveau macro-économique, la formation proposée à Brazzaville vise à accroître les capacités du pays de protéger son épargne financière contre les fuites vers l'extérieur. Cependant, au niveau micro-économique, elle permettra aux acteurs intervenant sur les marchés de capitaux de comprendre le processus de titrisation des dettes pour développer la liquidité du marché secondaire par les spécialistes en valeurs du Trésor (SVT).

« Nous devons maintenant développer les activités des SVT locaux et étrangers autour du marché secondaire de la dette publique. C'est la condition pour attirer les professionnels outillés dont la présence est nécessaire pour rendre le marché plus liquide et actif », précise un communiqué annonçant la formation.

Selon ce communiqué, cette professionnalisation exige une solide formation des ressources humaines aux métiers des titres, une nouvelle culture dans la gestion des engagements avec les clients et les partenaires, la maîtrise des mécanismes de négociation et compensation des transactions, des équipements en infrastructures de front office et back-office.