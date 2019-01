Congo-Brazzaville: Vie des partis - Des nouveaux membres intègrent la fédération PCT-Kouilou

Un échantillon de quarante sur les deux mille nouveaux adhérents à la formation politique ont été présentés, le 31 décembre dernier à Mvouti, à l'occasion de la commémoration du 49e anniversaire du parti, couplé à l'an 80 de la naissance de son président-fondateur, Marien Ngouabi.

Célébré sur le thème « Ensemble luttons contre les antivaleurs pour une meilleure gouvernance de notre nation », le double anniversaire s'est déroulé en présence du ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, membre du bureau politique du Parti congolais du travail (PCT), Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou; du ministre des Transports, Fidèle Dimou, en sa qualité de membre du comité central; et du président de la fédération du Kouilou, Raymond Bongo Mavoungou. On a noté également la présence des représentants du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social et du Mouvement pour l'action et le renouveau.

Une occasion également pour présenter les députés des circonscriptions 1 et 2 de Mvouti, respectivement Alphonse Louvounou et Paul Matombe, tous deux membres du PCT depuis avril et décembre 2017. Pour le président de la fédération PCT du Kouilou, le 49e anniversaire était un devoir de mémoire et surtout un devoir militant car, le parti appelle ses membres à un engagement de plus en plus politique et de plus en plus visible pour le triomphe des idéaux de paix, de démocratie et de visites sociales.

« Avec conviction, le PCT ne cessera de répéter, gloire immortelle au camarade président Marien Ngouabi qui nous a dédié cet outil précieux de travail et de rassemblement du peuple congolais », a déclaré Raymond Bongo Mavoungou.

Aux nouveaux membres de Mvouti engagés au PCT, il les a conviés à être la locomotive qui tracte les autres wagons, à demeurer lucides, endurants et un modèle de l'amour ainsi que de la lutte contre les antivaleurs pour le bien-être de la justice sociale. Quant au président du comité du PCT de Mvouti, Joseph Ndedi, il a rassuré le comité fédéral, les cadres de la Force montante congolaise et de l'Organisation des femmes du Congo-Kouilou que Mvouti reste et restera le bastion imprenable et la force de frappe du PCT dans le département.

Envisageant l'avenir, les participants ont assuré leur disponibilité pour les batailles de 2021. Estimant que « 2021 c'est demain et maintenant », ils se disent prêts pour la réélection du président Denis Sassou N'Guesso à la prochaine élection présidentielle.