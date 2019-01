Sénégal: Cinq innovateurs entrent dans le Sénégal Start-Up Accelerator et empochent 2 000 dollars chacun

Le concours du programme Senegal Start up accelerator qui a été lancé au mois d'octobre dernier par Reach for change Sénégal en partenariat avec Kosmos energy, vient de livrer son verdict.

Cinq jeunes entrepreneurs sénégalais ont été sélectionnés pour intégrer l'accélérateur de start up du Sénégal pour une durée de six mois et avoir un financement de démarrage de 2 000 $ afin de lancer leurs projets, avec la possibilité d'obtenir un financement supplémentaire à la fin du programme.

Le communiqué qui donne l'information rappelle que le Sénégal Start-Up Accelerator, proposé par le Centre d'innovation de Kosmos en partenariat avec Reach for Change, recherche de jeunes entrepreneurs sénégalais avec des idées innovantes qui pourraient relever les défis auxquels les secteurs de l'Agriculture et de la pêche sont confrontés.

A l'en croire, le Sénégal Start-Up Accelerator est conçu pour aider les innovateurs des secteurs de la pêche et de l'Agriculture à développer leurs solutions commerciales, à maximiser leur impact et à les aider à naviguer dans les premières étapes de croissance de leurs entreprises.

Sur une période de six mois, poursuit la même source, le programme fournira aux cinq lauréats des sessions de formation individuelle et de groupes avec des experts, des visites guidées et un mentorat professionnel.

Elle fait savoir que les cinq entrepreneurs sélectionnés pour rejoindre l'accélérateur ont bien suivi un large processus de sélection comprenant des entretiens, un jury d'évaluation, un bootcamp intensif de deux jours et une vérification des antécédents.

Un bootcamp qui, selon le communiqué, s'est terminé avec une évaluation finale effectuée par un jury composé de l'équipe de Reach for Change, de Kosmos Energy et d'éminents experts des secteurs de l'Agriculture, de la pêche et d'autres domaines au Sénégal.