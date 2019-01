Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le PCT Pointe-Noire a célébré un double anniversaire

Les membres de la fédération du Parti congolais du travail (PCT), département de Pointe-Noire, ont fêté, le 31 décembre dernier, sous la férule de Victor Foudi, président de cette fédération, le 49e anniversaire de la création de ce parti ainsi que le 80e anniversaire de la naissance de son président fondateur, Marien Ngouabi.

Les festivités se sont déroulées sur le thème « Ensemble, luttons contre les antivaleurs pour une meilleure gouvernance de notre nation ». Dans son mot de circonstance, Victor Foudi a signifié que ce double anniversaire représentait pour chaque membre du PCT un moment privilégié de renouveler son engagement et d'intérioriser le thème de cette célébration. Une journée qui permettait, selon lui, aux membres de son parti de réaffirmer solennellement leur attachement à la social-démocratie.

« Cette date est le moment indiqué pour s'arrêter et tirer le bilan du travail réalisé afin de réorganiser les efforts pour des succès encore plus grands. Cet anniversaire, érigé en tradition depuis quarante-neuf ans, permet d'entretenir l'histoire glorieuse du PCT à travers les hommes et les femmes qui ont marqué les différentes périodes de l'évolution de ce parti, comme son président fondateur, Marien Ngouabi. La date du 31 décembre 1969 représente le départ d'une aventure politique qui a traversé les générations et qui a bravé moult difficultés tout en gardant son cap et son dynamisme », a-t-il déclaré.

L'orateur a aussi exhorté les nouveaux membres à l'observation des statuts et du règlement intérieur du parti ainsi que d'autres valeurs, notamment la fidélité, la disponibilité et autres.

En plus de la présentation officielle d'un nouveau membre du bureau politique issu de la fédération PCT Pointe-Noire, à savoir Odette Massoussa Kondila, cette cérémonie a été également marquée par l'intronisation de 1138 nouveaux membres qui ont rejoint ce parti, formant ainsi une génération dénommée Edouard- Ambroise-Noumazalay, et aussi par la remise d'une moto au comité du PCT du district de Tchiamba-Nsassi. Notons que le thème de cette célébration est très actuel avec une forte implication sur le plan éthique et moral, un thème qui interpelle la conscience de l'ensemble de tous les membres de ce parti face aux nouveaux paradigmes de la gouvernance de la nation.