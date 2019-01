Congo-Brazzaville: Douanes et droits indirects - Portrait du nouveau directeur général

Nommé lors du Conseil des ministres du 27 décembre dernier, Guénolé Mbongo Koumou est le douzième directeur général des douanes et des droits indirects de la République du Congo.

Né le 8 avril 1982, à Brazzaville, le nouveau directeur général est marié et père d'enfants.

Il a fait ses études supérieures en France où il a obtenu, en 2006, un diplôme d'ingénieur en réseaux informatiques et télécommunications. La même année, il commence à travailler en qualité de consultant dans les domaines de l'informatique, des télécommunications et de la finance.

En 2010, il cesse temporairement ses activités professionnelles pour suivre une formation en sciences économiques, option monnaie-banque-finance, à l'université de Paris panthéon Sorbonne, sanctionnée par un diplôme en master 2 obtenu en 2011. En 2012, il subit une autre formation d'inspecteur des finances publiques à l'Ecole nationale des finances publiques de Noisy-le-Grand, toujours en France.

De retour au pays en 2013, cet administrateur des SAF, docteur en sciences économiques, intègre la Cour des comptes et de discipline budgétaire comme assistant du premier président et vérificateur dans le cadre de l'examen et du contrôle des lois des finances.

Depuis 2016 jusqu'avant sa nomination, il occupait le poste de conseiller à la fiscalité et aux douanes du ministre des Finances et du budget. Il était, à cet effet, chargé de la coordination des réformes fiscales et douanières puis président de la commission chargée d'apurer les contentieux fiscaux et douaniers.

Il est le point focal de la coopération bilatérale avec la République du Rwanda, dans le cadre des échanges d'expériences en matière des réformes financières.

Quelques jours avant d'être promu, il a soutenu sa thèse en sciences économiques à l'Université de Tours (France), sur le thème « L'économie congolaise face à la volatilité des revenus pétroliers».

Dans ce document scientifique, Guénolé Mbongo Koumou recommande une réorientation de la politique budgétaire vers la diversification des sources de revenus afin de limiter les vulnérabilités inhérentes à la volatilité des revenus pétroliers.