Congo-Brazzaville: Education nationale - Des accords pour matérialiser la contribution de la communauté parentale

Le gouvernement et l'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo (Apéec) ont signé récemment un protocole d'accord et un accord-cadre pour donner une forme juridique au principe de financement participatif de l'école.

Sur initiative du Premier ministre, Clément Mouamba, la convention a été signée par les ministres en charge des questions de l'enseignement général, Anatole Collinet Makosso, de l'enseignement technique, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes, et le président de l'Apéec, Christian Grégoire Epouma. En effet, si les documents ont permis aux deux parties de rattraper des aspects liés à la forme, le fond, quant à lui, est resté le même. Il s'agit notamment de faire participer la communauté parentale dans l'effort que le gouvernement a engagé sur le terrain vis-à-vis de l'école publique.

« En suivant le message du président de la République, nous nous sommes encore de plus en plus confortés dès lors qu'il demande à toutes les forces vives de la nation d'accompagner le gouvernement dans cet effort pour affronter et traverser cette période difficile de crise économique et financière. En signant ces deux principaux documents, j'ai un sentiment de responsabilité et d'une mission accomplie dans ce sens que nous ne nous étions trompés de cible », s'est réjoui le président de l'Apéec.

Selon Christian Grégoire Epouma, les parents d'élèves sont revenus sur une pratique consistant à voler au secours des pouvoirs publics, une décennie après. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation a, de son côté, félicité l'Apéec qui a accepté d'accompagner le gouvernement dans cet effort de redressement du système éducatif en cette période difficile. « La matérialisation de cette volonté par la signature des accords, tel que l'avait voulu le Premier ministre, nous donne donc la possibilité de convaincre ceux qui pourraient encore hésiter sur la nécessité et la pertinence dans l'approche... Cela nous donne l'occasion une fois de garantir au peuple congolais une année scolaire apaisée et une école qui fonctionne comme veut le chef de l'Etat », a rappelé Anatole Collinet Makosso, précisant que ces accords aideront le gouvernement à garantir la disponibilité du personnel dans tous les établissements scolaires.

Se disant reconnaissant pour cet effort supplémentaire des parents, il a pris l'engagement, devant son collègue de l'Enseignement technique, professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, de rendre compte au président de la République par le biais du Premier ministre.

Notons que pour mettre un terme à la polémique autour de la signature d'une note de service demandant aux parents d'élèves de participer financièrement au fonctionnement de l'école, le chef du gouvernement, Clément Mouamba, avait présidé une réunion, le 20 décembre dernier. Le but final était de mener une réflexion sur la contribution des parents d'élèves au financement de l'éducation. Ainsi, la charge avait été confiée au conseiller spécial du président de la République, chef du département de l'éducation, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, Louis Bakabadio, pour mener la réflexion qui a abouti à la signature de ces accords.