Cote d'Ivoire: Guikahué va réagir sur les délégations spéciales et Ehouo

Une conférence de presse de Maurice Guikahué, secrétaire exécutif du Pdci Rda, est annoncée vendredi 4 janvier 2019 à 15 heures, alors que 48 heures après l'annonce de la mise en place de délégation spéciale dans 5 communes, ce parti dont des cadres sont particulièrement concerné dans les communes de Port Bouet, Bassam et Plateau n'avait pas encore réagi, jeudi 3 janvier 2019, au moment où cet article était mis en ligne.

Les avocats du député et maire élu Pdci du Plateau Ehouo Jacques sont les seuls et les premiers à être montés au créneau le mercredi 2 janvier 2019, pour dénoncer entre autre une application sélective de la loi. Ils ont estimé que le pouvoir qui n'a rien fait pour installer le conseil municipal du Plateau, et appliquer ainsi l'arrêt de la Chambre administrative de la cour suprême sur les résultats de l'élection du 13 octobre 2018 au Plateau, ne pouvait se prévaloir de ses propres turpitudes, pour justifier la mise en place d'une délégation spéciale, dans la commune.

Le même mercredi 2 janvier 2019 a eu lieu la mise en place de la délégation spéciale de Grand Bassam. Des militants du vieux parti, n'ont pas apprécié que le maire sortant Ezaley se prêté à ce qu'ils considèrent comme une mascarade, en se rendant lui-même rendu à la cérémonie.

N'ayant pas reçu d'instruction précise du parti sur la question , et après avoir consulté des magistrats et ses avocats, Georges Ezaley a confié avoir fait le choix d'une attitude républicaine, sans pour autant que cela soit perçu comme une caution, ou une adhésion à la décision du ministre de l'intérieur et de là sécurité.

Depuis lors, celui dont l'examen à venir de la contestation de la victoire annoncée du candidat Rhdp Moulot, est à la base de l'impossibilité de la mise en place à la date du 31 décembre 2018, le conseil municipal de Grand Bassam, garde le silence, alors qu'il a souvent été prompt à réagir et à communiquer depuis la date de la première élection municipale, dont les resulats ont été ensuite annulés.

De son côté le député Ehouo Jacques, selon ses avocats, ne s'est pas rendu à la préfecture de police, parce que sa convocation n'a pas été faite, conformément à la procédure en vigueur, s'agissant d'un parlementaire.

Sur la question des délégations spéciales , et sur la convocation du député , le Pdci n'avait pas encore officiellement réagi, alors que cet article était en voie d'être publié.

Une réunion du secrétariat exécutif était annoncée jeudi 3 janvier 2019, début de soirée. Dans la foulée, une note de la direction de communication du Pdci, a annoncé la conférence de presse du secrétaire exécutif, vendredi 4 janvier 2019.