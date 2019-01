Ile Maurice: Recherches scientifiques - Le «Tan Suo Yi Hao» fait une brève escale

Le navire de recherches chinois, le «Tan Suo Yi Hao», mesurant 94,45 mètres de long et 17,9 mètres de large a fait son entrée pour la première fois dans le port mauricien. Son nom signifie «Discovery One» en anglais. Il est arrivé le mercredi 2 janvier et repartira aujourd'hui, vendredi 4 janvier.

Pour l'occasion et dans le cadre du Nouvel An, une réception a été donnée à bord, hier soir. Elle était offerte conjointement par l'ambassadeur de la République de Chine, Sun Gongyi, et le Dr Ding Kang, scientifique en chef du navire. Étaient également présents à la réception, des scientifiques et des membres du corps diplomatique.

Le «Tan Suo Yi Hao» fait actuellement une étude du plancher marin à la recherche de sources hydrothermiques dans la South West Indian Ridge et la Central Indian Ridge.

Le navire fait partie de la China Academy of Science et collabore donc avec des partenaires internationaux. Ainsi des scientifiques français, américains, indiens, et brésiliens font partie de l'équipage.

Construit en 1984 par Amels Holland Makkum, le «Tan Suo Yi Hao» serait unique en son genre. Il est équipé de plusieurs laboratoires et de centres d'informations. Il est capable d'explorer les fonds marins d'une profondeur de 10 000 mètres. Son port d'attache est Hainan.