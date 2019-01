Cote d'Ivoire: Congrès du 26 janvier 2019 - Le RHDP se dote d'un trésor de guerre

Dans un courrier adressé de façon nominative à des personnes précises , la commission finance du comité d'organisation du Congrès Constitutif du RHDP du 26 janvier 2019, sollicite une contribution à hauteur d'un million de Fcfa. Explications.

Au cours d'une conférence de presse Adama Bictogo, président du comité d'organisation, avait annoncé une mobilisation pouvant aller jusqu'à 120 mille personnes, notamment le 26 janvier 2019, au stade Félix Houphouët-Boigny, après la phase des travaux la veille 25 janvier 2019, au Palais des Sports de Treichville.

Le transport, l'hébergement, la restauration et la logistique, de tout ce monde exige beaucoup d'argent. De la vente du pagne à l'effigie du Congrès aux autres gadgets, lés militants et les cadres du parti sont donc mis à contribution.

« Cela part des ministres aux DG en passant par les PCA, les élus, les directeurs centraux, les chefs de cabinets, chefs de services , opérateurs économiques ou même simples agents , ou citoyens pouvant aider le parti.

Si vous prenez toutes ces personnalités, ces cadres et autres par parti membre du RHDP, au bas mot, il faut compter au moins 2000 personnes.

Les contributions vont de 250 mille à 1 million de fcfa. On peut se retrouver pour le congrès du 26 janvier avec un budget compris entre 3 et 5 milliards de Fcfa », estime Patrice Pohé , commissaire politique et directeur départemental RDR de Bangolo.

La note d'appel à contribution dévoilée

À cet effet, une note circulant sur les réseaux sociaux fait un appel à contribution, en ces termes : « Dans la dynamique mise en place effective du Parti unifié, le Congrès constitutif du RHDP aura lieu le samedi 26 janvier 2019 au stade Félix Houphouêt-Boigny à Abidjan.

Pour les besoins de l'organisation, votre concours est sollicité à hauteur de un million de francs (1.000.000) payable au plus tard le lundi 7 janvier 2019 contre délivrance de quittance ».

Joint au téléphone, Touré Djakaridka, chargé de coordonner la collecte des fonds, explique : « C'est exact. L'appel à contribution est nominatif, et adressé à des personnes précises ».

À la question de savoir comment une personne lambda souhaitant contribuer, doit faire , le financier du congrès a rejeté cette option : « Non, ce n'est pas possible; c'est une note privée adressée à des personnes connues, et précises. Ceux qui ne reçoivent pas la note, ne sont pas concernés ni sollicités ».