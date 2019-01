Maroc: Younes Reggab remporte le Grand prix du Festival du cinéma en plein air de Taza

Le film "L'artiste" du réalisateur Younes Reggab a remporté le Grand prix de la 5ème édition du Festival du cinéma en plein air de Taza. Le prix du meilleur réalisateur de cette manifestation (28-31), initiée sous le thème "Le cinéma au service des causes de la patrie", a été décroché par Hicham Ibrahimi pour son court métrage "Electrochoc".

Le prix du meilleur scénario est revenu à la réalisatrice Noura Azeoual pour son œuvre amazighe "Akhnif Abarbach".

Lors de ce festival, organisé par le Club théâtre et cinéma de Taza avec le soutien du Centre cinématographique marocain (CCM), des "mentions de félicitation du jury" sont revenues aux réalisateurs Abderrahim Wahhab et Mohamed Ahzaoui pour leurs courts métrages respectifs "Un amour têtu" et "La Cascade".

Initié en partenariat avec le Conseil régional de Fès-Meknès et les conseils provincial et communal de Taza, le Festival du cinéma en plein air de Taza a pour objectifs de contribuer à l'animation culturelle et artistique de cette ville et sa région et de rapprocher le cinéma des populations des quartiers et villages marginalisés, des centres socio-éducatifs, des internats et des centres de détention.

Le jury du festival, présidé par la réalisatrice Fatima Boubekdi, était composé du dramaturge Noureddine Benkirane, du jeune réalisateur Abdelali Lakhliti et du professeur d'audiovisuel Mohamed Charaf Ben Cheikh.

Le Festival a vu aussi l'organisation d'ateliers axés sur les techniques de prise de vue, le tournage cinématographique et la peinture, d'expositions de photos et d'arts plastiques et d'une cérémonie de signature de l'ouvrage "Figures du Maroc cinématographique" du critique Ahmed Sijilmassi, outre une conférence sur la thématique du "Cinéma marocain et diplomatie parallèle : Absence ou présence?".

Un hommage a, par ailleurs, été rendu à Ahmed Sijilmassi, l'un des vétérans des critiques de cinéma au Maroc.

Le choix d'Ahmed Sijilmassi est une reconnaissance de tous les efforts qu'il ne cesse de déployer dans l'archivage, la documentation, la critique, la couverture médiatique et le rapprochement du 7ème art du grand public, expliquent les organisateurs du Festival du cinéma en plein air de Taza.

Né à Fès en 1951, Ahmed Sijilmassi a contribué, au cours de sa carrière de critique et de cinéphile, à la création de plusieurs festivals cinématographiques et d'ouvrages collectifs sur le cinéma marocain, a été membre du jury de nombreuses manifestations cinématographiques et a animé plusieurs conférences.

Si son premier livre, en langue arabe, est paru en 1999 sous le titre «Le Maroc cinématographique, données et réflexions», son récent ouvrage est intitulé «Figures dans le Maroc cinématographique» (2018), sans toutefois omettre des livres collectifs qu'il a coordonnés tels que «Mohamed Meziane, cinéaste exceptionnel et rebelle» (2015) et «Lumières sur le patrimoine cinématographique» (2015).

Il a aussi animé deux émissions sur le cinéma de 1999 à 2004 sur la Radio régionale de Fès et contribué en tant que membre à la commission du Fonds d'aide de la production cinématographique nationale entre 1998 et 2000.

Il avait également été secrétaire général du bureau de la Fédération nationale des cinéclubs au Maroc entre 1994 et 1996. Une riche carrière qui a motivé le choix des organisateurs du Festival.