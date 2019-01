Algérie: 25 millions de dollars d'exportations depuis le port sec de Tixter

Au cours de l'année 2018, le port sec de la commune de Tixter de la wilaya de Bordj Bou Arreridj s'est placé "troisième à l'échelle nationale" dans les exportations hors hydrocarbures avec un volume de plus de 25 millions dollars et est devenu "un acquis" pour les investisseurs, relève le directeur de la Chambre du commerce et de l'industrie, CCI-Bibans, Abdelkader Hayed.

Ce port a réussi "en un temps court" à accaparer 30% du volume des opérations du marché nationale réalisant 10 millions dollars de plus que l'année passée à la faveur des facilités douanières, a relevé le même responsable.

Le nombre des containers traités dans le port a été ainsi octuplé, passant de 500 durant la première année de son exploitation en 2016 à plus de 4.000 containers en 2018, selon la même source.

"Cette infrastructure a traité au cours des trois premiers trimestres 2018, 318 opérations d'exportation pour près de 25 millions dollars de marchandises et produits industrialisés divers", a précisé M. Hayed assurant que ce chiffre est appelé à "croitre davantage à la fin de l'année".

De son côté, le directeur des zones logistiques à l'Entreprise portuaire de Béjaïa dont dépend le port sec de Tixter, Farès Benyahia, a affirmé que "les efforts se poursuivent pour relever le niveau des exportations hors hydrocarbures et dynamiser le rôle du port de Tixter de sorte à répondre aux attentes des opérateurs économiques et à accompagner l'évolution du tissu industriel de la région".

Le même responsable a assuré que les efforts seront intensifiés pour amener le port de Tixter qui dispose d'une capacité d'exportation de 29.000 containers par an "à fonctionner à plein régime" tout en lui permettant de "diversifier ses services et parachever son extension sur 30 hectares".

Pour le président de la CCI-Bibans, Radjeh Belouhri, l'ambition des opérateurs économiques dépasse la limitation des activités du port de

Tixter aux seules opérations d'exportation et d'importation pour l'élever au rang des grandes zones logistiques au regard de position stratégique par l'intégration des activités de stockage et d'emballage.

"La réalisation de l'extension projetée transformera cet équipement en pôle régional et national d'exportation des produits agricoles à partir des wilayas voisines et même du Sud", a-t-il noté.

Le même opérateur a proposé la réalisation d'une piste d'atterrissage pour les avions de transports de marchandises et colis aériens et satisfaire l'exigence de rapidité dans le transport notamment de produits agricoles "périssables".

Smartphones et électroménagers en tête des exportations

Les produis électroniques divers avec en tête les Smartphones et les produits électroménagers ont occupé "la première position" des exportations avec un total de près de 20 millions dollars suivis des pâtes alimentaires et produits agricoles avec plus de 500.000 dollars puis des produits plastiques, textiles et matériaux de construction, souligne-t-on.

Tous ces produits ont été dirigés vers 13 pays dont le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Bénin, la Mauritanie, la Tunisie, le Maroc, la Libye, les Emirats arabes unis, la France, l'Italie, les Etats-Unis et le Canada.

Les diverses statistiques révèlent que les exportations des produits agricoles ont été toutefois "très modestes" et se sont limitées en fait à une seule opération en dépit des campagnes de sensibilisation sur les avantages et facilités mis à la disposition des exportateurs, est-il noté.

Occupant une aire de 55 hectares, le port sec de Tixter est distant de 20 km de la ville de Bordj Bu Arreridj et de 30 km de celle de Sétif. Il jouit d'une capacité de 740.000 tonnes et constitue un prolongement au port maritime de Béjaïa.