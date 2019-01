Cote d'Ivoire: Etats généraux de la Jeunesse ivoirienne - Les enjeux d'une initiative gouvernementale

C'est le 9 janvier 2019 prochain que s'ouvrent, au Palais de la Culture de Treichville à Abidjan, les Etats généraux de la Jeunesse (EGJ). Un rendez-vous qui va durer trois jours. Les échanges auront lieu autour du thème « La jeunesse ivoirienne au centre du nouveau pacte social ».

C'est la jeunesse ivoirienne dans son ensemble qui est concernée par ces Etats généraux de la jeunesse qui seront marqués par la tenue de 8 panels et de 9 ateliers. Cette rencontre se tiendra sous le haut patronage et la présence effective du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly.

En effet, depuis son accession au pouvoir en 2011, le chef de l'Etat, Alassane Ouattara multiplie les actions pour améliorer la situation des jeunes dans son pays. Plusieurs programmes ont vu le jour en faveur des jeunes.

Malgré ces efforts, des problèmes persistent. Au-delà de la question de l'emploi, les jeunes sont exposés à des fléaux sociaux tels que la consommation de l'alcool et de la drogue, les comportements sexuels à risques, les grossesses précoces ou non-désirées, les infections sexuellement transmissibles (IST) et le VIH/SIDA, les difficultés d'accès au financement pour leur projet, etc.

Evaluation des politiques en faveur des jeunes

Face à cette situation, le Président de la République, Alassane Ouattara a entrepris de nombreuses initiatives en vue de répondre efficacement aux problèmes des jeunes.

Plusieurs programmes ont vu le jour. Ainsi, pour une meilleure coordination de toutes ces initiatives sectorielles, le Gouvernement a adopté, le 19 octobre 2016, la première Politique Nationale de la Jeunesse (PNJ) pour la période 2016-2020.

Trois ans après la mise en route de cette politique, les jeunes restent toujours confrontés à diverses difficultés liées à l'éducation, à la santé, à la protection, à la sécurité, à la vie en communauté, à l'acquisition de compétences, à l'accès à un emploi décent, etc.

Ces Etats généraux de la jeunesse se tiennent pour faire la revue des initiatives gouvernementales en faveur des jeunes de 2011 à 2018 et la mise en place d'un dispositif opérationnel pour la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes.

Ce que va changer ces EGJ

En initiant ces Etats généraux de la Jeunesse, le gouvernement veut contribuer à l'amélioration de l'efficacité des politiques et initiatives menées en faveur des jeunes.

Cela passe nécessairement par la revue des initiatives gouvernementales en faveur des jeunes de 2011 à 2018, la proposition des mécanismes innovants de mobilisation des ressources et de financement des initiatives en faveur des jeunes et des mécanismes performants d'encadrement du mouvement associatif et d'accompagnement des jeunes vers l'emploi et l'autonomie.

Impliquer tous les acteurs

Pour la recherche de solutions aux difficultés rencontrées par les jeunes, des panels et ateliers seront organisées. Les échanges porteront sur diverses thématiques telles « Migration des jeunes ivoiriens : quelles réalités ? »

« Analyse du cadre juridique de la jeunesse en Côte d'Ivoire et du statut, organisation et fonctionnement du CNJ-CI », « Quelles formations pour une insertion durable des jeunes dans des emplois décents ? » « Apport des ministères sectoriels à la création d'emplois pour les jeunes », « Apport des ministères sectoriels à la création d'emplois pour les jeunes », etc.

A ces débats, il y aura tous les acteurs dont les partenaires techniques et financiers, le secteur privé, le gouvernement et les jeunes.