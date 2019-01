Congo-Brazzaville: Tourisme - Les projets grandioses de Dubaï pour l'expo universelle 2020

La manifestation universelle qui aura lieu dans un an (Expo 2020), dans la ville des Émirats arabes unis, sera un événement gigantesque à ne pas manquer. Elle se déroulera sur un site de quatre cent trente-huit hectares, en cours de construction à proximité de l'aéroport international Al Maktoum.

Dubaï, comme dans tous ses projets audacieux, ne fait pas les choses à moitié. Pour accueillir les nombreux touristes qui visiteront cette ville des Emirats lors de l'expo qui dure près d'un an, les autorités ont lancé les projets suivants qui sont en cours de construction :

Un dôme de 67 m de haut et 150 m de diamètre nommé « Al Wasl » sera au cœur de l'expo.

Un écran de 360° projettera des images. Il y aura aussi des fontaines, cascades, parcs et bien plus encore.

Le pavillon des Emirats arabes unis représentera un faucon prenant son envol.

Le thème principal de l'exposition sera « Connecter les esprits, créer l'avenir ». Mais il y aura aussi d'autres thèmes fondamentaux comme : opportunités, mobilité et durabilité pour favoriser la créativité, l'innovation et la collaboration mondiale.

Sur plus de cent quatre-vingts pays que Dubaï souhaite accueillir, cent cinquante ont déjà confirmé leur participation à cet évèénement unique. Chacun des thèmes principaux et chaque pays aura son propre pavillon.

Parmi ces projets pharaoniques qui s'élèvent à des milliards de dollars, il y aura aussi, entre autres, l'extension de l'aéroport international Al Maktoum; l'extension de la ligne de métro actuel entièrement automatisé. Elle va permettre de relier les principaux pavillons ainsi que de transporter sur le site de l'expo quarante-six mille passagers à l'heure; le développement des secteurs de l'hôtellerie, des parcs thématiques et de l'immobilier.

Dubaï, première ville au monde à bénéficier de l'Hyperloop

Mais le projet le plus attendu pour l'expo 2020 et qui fera à coup sur de Dubaï une ville futuriste est l'Hyperloop, qui va devenir pour la première fois une réalité aux Emirats arabes unis et reliera Dubaï à Abu Dhabi en un temps record. L'Hyperloop ou train du futur est une nouvelle technologie qui permet de propulser, par un système électromagnétique, des voyageurs et des marchandises à travers un tube à basse pression, dans des capsules pouvant atteindre 1200 km par heure. Ce moyen de transport, bien plus rapide qu'un avion, pourrait transporter 8640 personnes par heure réparties dans cent vingt capsules.

Les Emirats arabes unis et la compagnie américaine Hyperloop One ont signé un accord, le 11 novembre 2016, pour la matérialisation de ce projet fou. La ligne du train futuriste à grande vitesse est en construction aux Emirats arabes unis et devrait être prête avant l'expo. Grâce à ce nouveau moyen de transport, on pourra ainsi se rendre de Dubaï à Abu Dhabi en seulement douze minutes au lieu de quatre-vingt-dix actuellement par la route (150 km).

A quoi sert une exposition universelle ?

En dépit d'être le plus grand lieu de rencontre au monde permettant de réunir beaucoup de personnes de tous les continents, la manifestation permet aux pays participants d'exposer grâce à des ateliers, films et autres activités, leurs meilleures idées en matière de technologie et d'industrie. L'exposition universelle est également un marché géant où les pays peuvent vendre leurs inventions. C'est aussi pour le pays organisateur une occasion unique de développer son tourisme en peu de temps.

Rappelons que l'exposition universelle se déroule tous les cinq ans dans un pays différent. La première a eu lieu à Londres (Royaume-Uni) en 1851. La dernière s'est déroulée dans la ville de Milan (Italie) en 2015. Dans un an, plus précisément du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021, la ville de Dubaï devrait accueillir plus de vingt-cinq millions de visiteurs à cette exposition, qui fera certainement entrer l'humanité dans une nouvelle ère technologique.