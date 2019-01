Congo-Brazzaville: Cinéma - "Sexto", un film congolais sensibilise aux messages à caractère pornographique

Produit par Congo films factory, le moyen métrage dont l'avant-première aura lieu en février expose un fait de société qui prend de l'ampleur au Congo. En effet, l'avènement des réseaux sociaux et d'autres plates-formes de discussion et de partage des photos a favorisé l'expansion de la diffusion des messages sexuels et des photos intimes des jeunes avec leurs correspondants.

Congo films factory interpelle, à travers "Sexto", la conscience des jeunes sur les dangers de la diffusion des contenus sexistes. « Notre objectif est de sensibiliser les jeunes aux risques qu'ils courent en usant de telles pratiques au cas où leurs photos se retrouveraient entre les mains des personnes malintentionnées », a indiqué Kloz Baloubeta, CEO de Congo films factory et réalisateur du film avant de préciser que « la diffusion publique de votre intimité peut détruire votre vie et cela affecte négativement la victime ».

Evoquant les difficultés rencontrées lors du tournage de ce film, Kloz Baloubeta a reconnu avoir « travaillé avec des acteurs qui n'ont aucune expérience dans le cinéma ». Toutefois, il ne leur tient pas rigueur car « il n'existe aucune école de formation en ce qui concerne les métiers du cinéma au Congo ». Pour y parvenir, Kloz Baloubeta précise: « On a dû travailler au préalable deux mois avant le tournage pour améliorer leur jeu d'acteur, les émotions, la réaction ainsi que la diction. C'est durant cette période de répétition que j'ai pu attribuer les rôles aux acteurs ».

Plate-forme cinématographique dont l'objectif est de faire découvrir et de promouvoir les métiers du cinéma, Congo films factory ambitionne de former gratuitement les jeunes passionnés par cet art. A ce titre, Kloz Baloubeta a souligné: « Nous avons prévu produire trois autres moyens métrages au cours de cette année 2019. A cet effet, nous envisageons participer à différents festivals et particulièrement à Cannes, pour faire découvrir nos différentes productions ». En ce qui concerne la promotion de "Sexto", le réalisateur indique que « le film sera mis en salle pour le faire découvrir aux Congolais ».

Plus connu dans le monde de la musique pour avoir collaboré avec plusieurs artistes en tant que producteur de clips vidéos, Kloz Baloubeta ne revient qu'a son premier amour qui est celui de la production cinématographique. Toutefois, il reconnaît que le cinéma est un grand univers qui offre de nombreuses opportunités aux acteurs.