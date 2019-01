Congo-Brazzaville: Photo-performance - Le corps au service de l'art pour surmonter les blessures psychologiques

Cinéaste-critique, vidéaste, photographe et depuis peu performeuse, Pierre-Man's ne cesse d'expérimenter plusieurs médias et d'explorer d'autres arts. C'est particulièrement dans la photographie que l'artiste consacre de plus en plus son temps pour pouvoir s'exprimer au public.

S'inspirant de ses propres expériences personnelles intimes et des relations socioculturelles avec les autres, c'est en 2017 que Pierre-Man's réalise que son corps pouvait être un outil fondamental pour définir un nouveau concept artistique. « C'est alors que j'ai débuté mon auto-thérapie en matérialisant mon propre traumatisme dans la photographie et la performance. Ces médias ont trouvé des mots pour dire ce que ma bouche ne peut dire. Je m'aide, tout en aidant les autres en faisant ressortir la douleur fragrante qui subsiste en nous », a déclaré l'artiste.

Son écriture, qui au départ paraît picturale, est plutôt en constante mouvance. Le corps étant l'objet principal dans ses travaux, c'est donc à travers la photographie et la performance que Pierre-Man's sculpte, par le biais des souffrances intérieures, des questions sociales. Questions qui suscitent un véritable combat thérapeutique de l'âme.

Subtile mais captivant, les photos-corps, à la fois photo-performance, de Pierre-Man's dégagent un message fort comme quoi, le corps a bien droit au respect, au soin, à la protection, à la valorisation.

Avec un père comédien et médiathécaire et une mère peintre et dramaturge, Pierre-Manau Ngoula, de son vrai nom, s'est lancée très jeune dans le monde artistique. La jeune femme vit et étudie actuellement à Paris (France) où elle prépare un mémoire de recherche sur le cinéma congolais à la Sorbonne.

Notons qu'à l'occasion de la quinzième édition de Mantsina sur scène (festival international de théâtre), les œuvres de Pierre-Man's, lauréate de la bourse Gästeateliers Krone Aarau 2018, sont exposées aux ateliers Sahm jusqu'au 16 janvier.