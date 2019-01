Congo-Brazzaville: Festival international de la femme artiste - Passage remarqué de Leslynna Bery au Bénin

La jeune congolaise dite Lyna de Pepito, artiste pluridisciplinaire, s'est rendue à Parakou, en qualité de conteuse pour la neuvième édition de la manifestation organisée par l'Association culturelle atelier Nonsinan de Parakou, troisième ville béninoise, du 7 au 9 décembre 2018, sur le thème « Ensemble œuvrons à un mieux être de la femme par l'art».

Différents pays étaient représentés à la grand-messe culturelle. Il y avait, entre autres, la Belgique par l'instrumentiste Esinam, la chanteuse Lady Valentine et la présentatrice Chantale Quenum. Le Burkina Faso par la chanteuse Roukiat Diabate. Le Mali par la chanteuse Raima. Le Bénin, pays organisateur, par les chanteuses tradi-modernes Amy Mako et Koudy Fagbemi. Et le Congo par la conteuse Lyna de Pepito. Elle est, en effet, intervenue avec le conte "L'enfant diable" et une séquence d'humour intitulée "La femme internationale", devant un public de plus de mille cinq cents personnes présentes à l'espace du centre de loisirs de Guema, troisième arrondissement de la ville de Parakou.

Ayant marqué le public, les acteurs culturels et les directeurs de festivals béninois, Lyna de Pepito a saisi cette occasion pour échanger sur certains projets qui lui tiennent à cœur. Beaucoup ont promis de venir au festival Bimoko, prévu en juillet 2019 en République du Congo, dans le département des Plateaux, précisément dans le district d'Ongogni.

Toujours dans le cadre des échanges, Leslynna Bery a été invitée à participer au Fayolart's international festival, forum africain sur l'économie de l'art, qui s'est déroulé du 21 au 23 décembre 2018 à l'hôtel Miracle de Bohicon, une autre ville du Bénin, sur le thème, « L'économie de l'art, économie créative face au marché local et international ».

Plusieurs experts et promoteurs culturels du continent, dont l'artiste congolaise Leslynna Bery, le Nigérien Cheik Kotondi, le Togolais Léonard Yakanou, les Béninois Hermas Gbaguidi et Adolphe Allade ont édifié les participants sur les chances de créativité de l'économie de l'art, les stratégies pour développer ce type d'économie dans les contextes actuels, afin d'aider avec plus d'efficacité les artistes africains à sortir de la précarité.