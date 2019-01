Algérie: Lancement des États généraux du sport - "Le point de départ d'un travail commun au service du sport de haut niveau"

Alger — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a indiqué jeudi à Alger que la tenue de la première édition des "Etats généraux du sport" constitue "le point de départ d'un travail commun au service du sport de haut niveau".

"L'organisation de la première édition des états généraux du sport nous permettra d'évaluer ensemble la situation du sport d'une manière responsable et réfléchir sur les mesures à prendre pour la concrétisation de la politique sportive nationale.

C'est le point de départ d'un travail commun au service du sport de haut niveau et de la performance", a déclaré Hattab dans son allocution à l'ouverture de la 1ère édition des "Etats généraux du sport", organisée au Pavillon central de la Safex (Pins-maritimes, Alger), sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Ainsi, durant trois jours, l'ensemble du mouvement sportif (présidents de fédération, cadres techniques, entraîneurs, sportifs, experts, chefs d'entreprises...), auront l'occasion de réfléchir et proposer un nouveau modèle de gestion du sport algérien.

"Les recommandations et préconisations émises lors de ces trois jours de cette 1ère édition des Etats généraux du sport constitueront des éléments de départ essentiel à la réussite de cette initiative qui démontrera le dynamisme et la créativité du monde sportif algérien", a souligné Hattab.

Pour le ministre, cette concertation "associera non seulement l'ensemble des acteurs du secteur du sport en Algérie (fédérations et structures du MJS), mais elle se nourrira également des contributions de sportifs, des entraîneurs et des experts".

En marge de cet évènement, un salon sur le sport est organisé sur une superficie de 10.000m², regroupant l'ensemble des fédérations sportives qui ont profité de cette occasion pour exposer leurs doléances au ministre de la Jeunesse et des Sports.

Accompagné de membres du gouvernement, Hattab a visité plusieurs stands lors de ce salon auquel prennent part des fédérations sportives, entreprises nationales et étrangères de réalisation d'infrastructures sportives, sociétés spécialisées dans le marketing sportif et des structures relevant du département du MJS (Centre national du médecine du sport, Centre national des sports et des loisirs de Tikjda, Centre de regroupement et de préparation des équipes nationales de Souidania...).

Plusieurs thématiques seront abordées à l'occasion de ce premier rendez-vous des Etats généraux du sport : santé et sport, infrastructures sportives, prise en charge des jeunes talents et des élites nationales, droit et financement du sport, professionnalisation du sport (cas du football) et promotion du fair-play.

Les préconisations issues de cette édition seront synthétisées et seront remises au ministère de la Jeunesse et des Sports. "Les recommandations feront l'objet d'une réflexion qui, j'espère, démontrera le dynamisme des acteurs du monde sportif algérien et viendront enrichir les acquis déjà réalisés par notre département", a conclu Mohamed Hattab.

Les acteurs du mouvement sportif algérien ont profité de cette occasion pour décerner un trophée au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en reconnaissance de ses actions en faveur de la promotion du sport algérien.