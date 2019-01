Algérie: Bouazghi rassure les éleveurs quant à la fourniture, courant janvier, du vaccin pour le bétail

Djelfa — Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi a rassuré, jeudi à Djelfa, les éleveurs quant à la fourniture d'un vaccin pour le bétail ayant subi, au cours de ce mois, des maladies épizootiques.

Dans une déclaration en marge sa visite de travail de deux jours à cette wilaya steppique où il a rencontré des éleveurs au niveau de l'exploitation agricole "Sidi Belgherbi" dans la commune de Deldoul (70 km au sud de la wilaya), le ministre a précisé qu'il "sera mis à la disposition des éleveurs au cours de ce mois un vaccin spécial pour les maladies épizootiques ayant touché dernièrement cette richesse animale", faisant état de l'enregistrement d'environ 2000 têtes décimées en raison de ces foyers épizootiques".

Il a indiqué en outre qu'une "quantité de vaccins a été fournie dans ce sens permettant d'éradiquer le virus dans certaines wilayas", ajoutant qu'une "autre quantité sera fournie, au cours de ce mois, pour accomplir l'opération".

"Le gouvernement suit avec intérêt l'état d'avancement de cette épizootie, et sur instruction du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, nous avons accéléré la mise en œuvre de plusieurs mesures", a-t-il ajouté, affirmant que "la situation est sous contrôle".

"Nous avons rencontré dernièrement les services agricoles et les inspections vétérinaires à travers les wilayas, ainsi que la Fédération nationale des éleveurs et l'Association nationale des éleveurs, et suivons avec intérêt la situation dans toutes les wilayas, notamment les wilayas steppiques qui disposent de millions de têtes d'ovin, à l'instar de Djelfa, El-Bayadh, Saida et Naama", a poursuivi le ministre.

En ce qui concerne l'indemnisation, M. Bouazghi a indiqué que "dans de tels désastres, il y a une indemnisation à des degrés différents selon l'âge du bétail.

Quand les services vétérinaires constatent une perte, l'Etat soutiendra les éleveurs", ajoutant que "le complexe des viandes rouges à Hassi Bahbah est prêt à acquérir auprès des éleveurs les têtes d'ovin dont les viandes sont saines à consommer".

Par ailleurs, le ministre a fait état d'une série de mesures consistant à demander aux walis des wilayas frontalières d'intensifier le contrôle sur le mouvement de tous les ovins à l'intérieur et à l'extérieur du pays, outre la décision de fermeture temporaire des marchés de bétail et le contrôle de leur déplacement.

De son côté, le directeur des services vétérinaires au ministère de l'Agriculture et de la pêche, Hachemi Kaddour Karim a déclaré à l'APS que "le ministre a rassuré les éleveurs et leur a fait part du soutien constant de l'Etat", précisant que "le ministre a ordonné l'accélération de l'achat du vaccin des petits ruminants disponible auprès de tous les laboratoires, alors que celui de la fièvre aphteuse est disponible auprès des laboratoires internationaux spécialisés, c'est pour quoi nous devons attendre les analyses pour définir le type de virus et éliminer définitivement cette maladie".

Lors de cette rencontre, les éleveurs ont fait part de leurs préoccupations au premier responsable du secteur, notamment en ce qui concerne la protection de leur richesse animale, et ont réclamé une assistance dans les plus brefs délais pour éviter la perte de leur cheptel.

Le ministre a achevé sa visite de deux jours dans la wilaya par une halte dans une huilerie sise à la commune de Hassi Bahbah et une autre dans le complexe régional des viandes rouges où il a appelé le staff dirigeant à déployer davantage d'efforts pour que cet important acquis de développement puisse contribuer à la promotion de la filière.