Tunisie: Toni Girona - «Difficile de combler l'absence de Bannour»

- «La formule de la compétition n'est guère aisée»

Le technicien espagnol estime que «le seul point négatif dans l'ensemble de la préparation de la sélection tunisienne pour le championnat du monde est l'absence de l'arrière droit Amine Bannour, ce qui pourrait affecter négativement la performance offensive de l'équipe. Les solutions alternatives consistent à compter sur Oussama Hosni, Anouar Ben Abdallah et Kamal Alouini».

Le sélectionneur national de handball, Toni Girona, a affirmé que «la liste des joueurs retenus pour le championnat du monde, co-organisé par le Danemark et l'Allemagne du 10 au 28 janvier, a été établie sur la base de la plus grande objectivité, le choix s'étant porté sur les éléments les plus en forme physiquement et techniquement pour cette échéance au cours de laquelle nous nous emploierons à accomplir un parcours à la hauteur des attentes des supporters tunisiens malgré l'impact négatif que l'absence du joueur Amine Bennour aura sur la performance offensive».

Girona a indiqué que les matches amicaux face à la Serbie lui ont permis de parachever la liste définitive des 18 joueurs qui participeront au Championnat du Monde.

«Nous avons perdu un spécialiste du tir de loin»

«Nous avons essayé de faire preuve d'équité envers tous les joueurs et de sélectionner les plus en forme à l'heure actuelle sur la base de critères précis, avec la compréhension de tous, y compris le joueur du Club Africain Skander Ben Zayed (non retenu) qui a fait preuve d'un grand esprit sportif et qui est convaincu de la nature des choix que nous avons faits et de la nécessité de continuer à travailler, d'autant qu'il est un jeune joueur capable de progresser», a estimé Girona.

«C'est pourquoi nous avons essayé, lors des deux tests amicaux face à la Serbie et lors des dernières séances d'entraînement, de trouver des solutions alternatives en comptant sur Oussama Hosni, Anouar Ben Abdallah et Kamal Alouini et de diversifier le jeu en accélérant le rythme des opérations offensives pour prendre en défaut les équipes adverses avec la conviction du fait que nous allons perdre un spécialiste du tir de loin», a-t-il expliqué.

Girona a ajouté que «la participation au tournoi Yellow Cap en Suisse représentera la dernière étape préparatoire avec trois matches amicaux contre le Portugal le 4 janvier, le Japon le 5 janvier et la Suisse le 6 janvier dont nous profiterons pour mettre les dernières touches avant de nous rendre au Danemark où nous allons faire face à des équipes de haut niveau comme la Norvège, forte de la grande condition physique de ses joueurs et capable de jouer 60 minutes sur un même rythme de jeu, un adversaire qui co-organise de surcroît le championnat du monde et sera bien motivé d'accomplir de bons résultats devant ses supporters».

Il n'a pas sous-estimé également les autres adversaires de la Tunisie, à savoir l'Arabie Saoudite et le Chili d'autant que «la formule de la compétition qui qualifie trois équipes seulement pour le deuxième tour n'est guère aisée».

Pour sa part, Mourad Mestiri, président de la fédération tunisienne de handball, a évoqué la question de l'absence de Skander Ben Zayed, précisant que le bureau fédéral «traite de manière professionnelle avec le staff technique et n'intervient pas du tout dans les choix techniques et laisse ces choses à l'entraîneur qui refuse à son tour toute ingérence dans ses affaires et ses choix».

«Nous réunissons toutes les conditions de réussite puis nous évaluons et demandons des comptes au staff technique après la compétition et le bureau fédéral ne cible aucune équipe et traite avec tout le monde sur un pied d'égalité», a-t-il tenu à affirmer.

L'arrière droit Oussama Hosni a souligné de son côté que la sélection tunisienne «a l'habitude de prendre part au mondial et autres échéances avec des contretemps comme les forfaits et les blessures».

«Certes, Amine Bannour a de grandes qualités mais nous sommes en mesure de trouver des solutions alternatives individuellement et collectivement contre des équipes très fortes en termes de force physique», a-t-il estimé. Il a reconnu que «la tâche sera difficile», mais la sélection nationale est déterminée à atteindre le premier objectif, celui de se qualifier pour le deuxième tour.

L'ailier gauche, Rafik Bacha, a pour sa part déclaré que «les quelques jours qui nous séparent du championnat du monde exigent que chacun soit pleinement concentré et qu'on achève la dernière étape de préparation en Suisse dans les meilleures conditions», affirmant que les joueurs ne ménageront aucun effort pour hisser haut le drapeau national, d'autant que l'équipe tunisienne a une longue tradition au Mondial.

Le meneur de jeu Mohammed Soussi a également exprimé son espoir de trouver des solutions pour pallier l'absence d'Amine Bannour «dont la force de frappe se fera sentir», soulignant que malgré la tâche difficile, la sélection tunisienne tentera de tout faire pour gagner le pari et réjouir le public sportif tunisien.

Programme du sept national au Mondial

Groupe C

Vendredi 11 janvier

20h30 : Tunisie-Norvège

Samedi 12 janvier

20h15 : Tunisie-Danemark

Lundi 14 janvier

15h00 : Tunisie-Chili

Mardi 15 janvier

16h15 : Tunisie-Arabie Saoudite

Jeudi 17 janvier

17h15 : Tunisie-Autriche

NB : les trois premiers seront qualifiés pour le deuxième tour.