Tunisie: 2019, une année charnière

Etant donné qu'il y a possibilité de qualification directe pour les olympiades, les places seront chères pour ceux qui rêvent d'un destin olympique.

Sinon, il faudrait passer par les championnats continentaux et c'est celui de l'Afrique qui nous intéresse, où tout est possible, surtout que le niveau de l'organisation est souvent en deçà de ce qu'on pourrait attendre. Les problèmes d'arbitrage ne sont pas des moindres.

Où en sommes-nous ?

C'est la question que l'on doit se poser avec cette nouvelle année et la réponse est bien dans ce qu'a prévu le ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous savons que le budget de l'année en cours a été mis en forme par l'ancienne ministre et ses collaborateurs.

A-t-on pris toutes les précautions pour que la préparation pour les «Mondiaux» ou pour les championnats d'Afrique soit effectuée dans les meilleures conditions ?

Il est temps de le connaître et même de l'annoncer. Le département de tutelle, les fédérations concernées ainsi que les athlètes filles et garçons sélectionnés sont en droit d'être avertis de l'amorçage du dernier coup de rein qui les mènera droit à leur destination finale.

Les sports collectifs sont, pour la plupart, obligés de passer par l'épreuve continentale. Nos différents classements au niveau des «mondiaux» nous paraissent honnêtement difficiles à nous ouvrir directement les portes.

Des inquiétudes

Ce qu'a annoncé le président de la Fthb, lors de la conférence de presse précédant le départ pour le «Mondial», est inquiétant à plus d'un titre. En effet, il a reconnu que pour assurer une préparation sérieuse pour les joutes danoises, il a été obligé de rogner sur le budget des jeunes et des féminines. Un aveu qui, en fin de compte, ne va pas du tout dans le sens de la nouvelle orientation que devraient prendre les fédérations nationales sportives : pour prétendre être «président» d'une fédération, il ne suffit plus d'être dévoué, d'aimer ce sport et d'être disposé à lui sacrifier temps, santé et savoir-faire. Il faut aussi, sinon surtout, avoir des moyens propres, avoir un bon carnet d'adresses et des sponsors sérieux. Les moyens financiers qu'offrent les ministères des Sports dans tous les pays du monde ne sont plus suffisants. Il faut se rendre à l'évidence avec ce changement d'époque et savoir «vendre» sa discipline sportive pour renflouer les caisses et se donner les moyens de ses ambitions.

Toutes proportions gardées, le football a réussi cette gageure. De nos jours, la FTF vole au secours de ses adhérents, avance de l'argent (elle le récupérera sur les différentes rentrées qu'elle envisage), mais elle a surtout assuré la préparation de ses différentes équipes.

C'est le cas aussi des présidents de clubs. Il faut que cet argument soit une priorité pour le choix des futurs présidents et de leurs équipes.

Comment boucler les budgets ?

C'est à notre avis le moment de réunir les présidents des fédérations pour leur faire part de ce dont dispose le ministère en ces années difficiles que vit le pays. Il est inutile de cacher ce secret de polichinelle. En jouant franc jeu, le ministère évitera les futurs problèmes qui se poseront, avec les athlètes d'élite et des équipes représentatives. Ceux des sports individuels sont les plus démunis, alors qu'ils sont les plus proches des podiums.

Seul le département de tutelle peut assister ces individualités à la valeur reconnue. Il y a certainement des révisions à faire, et autant le faire le plus tôt possible pour que chacun sache à quoi s'en tenir.

Il serait indécent d'assister, de nouveau cette année, à des chamailleries et à des agissements qui ne mèneront nulle part. La mise en place, ou plutôt le retour à un service directement responsable de l'élite, avec des hommes et des femmes expérimentés et qui ont leur réseau et vis-à-vis en place pour les aider dans leur mission, est absolument nécessaire.

Tournons donc la page, et ouvrons un nouveau chapitre.

2019 est bien une année charnière !