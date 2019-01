Cote d'Ivoire: Décoration de 218 agents de la RTI / Hamed Bakayoko (parrain) - : "Vous êtes le miroir de la Côte d'Ivoire"

« A la Rti (Radiodiffusion télévision ivoirienne), nous trouvons toutes les obédiences politiques. Mais, quand il s'agit de défendre l'intérêt de la Côte d'Ivoire, vous avez su rester unis comme un seul homme. La Rti est la vitrine et le miroir de la Côte d'Ivoire car, à travers vous, c'est la Côte d'Ivoire que l'on voit ».

Ces propos, le ministre d'Etat, ministre de la Défense Hamed Bakayoko les a tenus vendredi dernier, au stade de la "Haute fréquence", dans la cour de la télévision ivoirienne à Cocody.

Parrain de la cérémonie de décoration de 218 agents de la télévision et de la radio publiques, le ministre d'Etat a dit toute sa fierté au regard de l'excellent travail qu'abattent ces femmes et ces hommes qui, nuit et jour, sont au service de la nation au sein de ce média à capitaux publics.

Homme de médias, luimême, Hamed Bakayoko a dit, par le truchement de petites anecdotes, comment il maîtrise les méandres de "la maison bleue", sa franche amitié avec la plupart des travailleurs de la Rti.

Tout en exprimant son admiration à ses filleuls, le parrain n'a pas manqué, non plus, de leur transmettre les encouragements du chef de l'Etat, Alassane Ouattara, et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. « A un moment donné, il faut que l'Etat sache dire merci », a-t-il dit en traduisant la vision du président de la République dont la claire vision est de hisser la Rti au diapason des grandes chaines de télévisions et radios internationales.

Bien avant lui, les ministres Issa Coulibaly (Fonction publique); Sidi Tiémoko Touré (Communication et Médias) ; Pascal Abinan Kouakou (Emploi et Protection sociale) ont dit tout l'intérêt de cette cérémonie de décoration qui consacre la reconnaissance de l'Etat vis-à-vis de l'abnégation de chacun des agents de la Rti.

Au nom des heureux récipiendaires, Laurence Lolo Lodugnon Edmée, a traduit « toute la joie et la détermination » des bénéficiaires à mieux faire « pour être des exemples pour les jeunes ».

Au nombre des 218 récipiendaires du jour, figurent 76 agents fonctionnaires de l'Etat qui ont tous été faits « Commandeurs » dans l'Ordre du mérite de la Fonction publique et 142 agents du privé (Rti).

Tous ont reçu des médailles Grand Or ; Or ; Vermeil et Argent. Pour cette cérémonie, ce sont cinq membres du gouvernement qui ont accompagné le ministre d'Etat, Hamed Bakayoko : Issa Coulibaly; Pascal Abinan Kouakou; Sidi Touré; Ally Coulibaly (des Ivoiriens de l'extérieur); et Koné Adama (Economie et Finances).

A eux tous, le Directeur général de la Rti, Ahmadou Bakayoko, a exprimé sa reconnaissance et la gratitude de ses collaborateurs. Il est bien de noter que le parrain a offert une enveloppe à chacun des récipiendaires, sans oublier les familles de ceux d'entre eux qui ont été décorés à titre posthume.