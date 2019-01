Tunisie: Une évolution estimée à 27%

En tête du peloton, on trouve la variété maltaise dont la production est en augmentation de 48%, soit 141.700 tonnes. La production de la variété clémentine a réalisé une progression de 23% pour une quantité de 72.300 tonnes contre 58.500 tonnes durant la campagne précédente. La variété Navel a enregistré une production en hausse de 27%, soit 110 mille tonnes.

En ce qui concerne le citron, sa production est de 53.500 tonnes, alors que celle du Meski est de 24.000 tonnes et du Valencia est de 12.700 tonnes. La même source souligne que la production de mandarines est de 4 mille tonnes. On estime que le volume de production des autres variétés d'agrumes sera de 16 mille tonnes.

Rendement important

Les prévisions pour les rendements d'agrumes toutes variétés confondues font ressortir une production de 16 tonnes par hectare. D'ailleurs, on précise qu'une nette progression sera enregistrée pour les variétés Maltaises, Navel et Valencia de 17 tonnes par hectare contre 12 tonnes durant la campagne précédente. Concernant la variété clémentine, on prévoit 14 tonnes par hectare, pour la variété Meski 13 tonnes par hectare et pour la mandarine 12 tonnes par hectare.

Au niveau de la production méditerranéenne, on prévoit une augmentation durant la campagne actuelle en Espagne, Italie, Egypte, Turquie et Maroc. On estime que la production totale atteindra 11,5 millions de tonnes, soit 5% de hausse.

Pour l'Espagne, cette progression sera de 13% en volume, l'équivalent de 3,64 millions de tonnes. De même, le Maroc enregistrera une augmentation de 26%, soit 1,18 million de tonnes.