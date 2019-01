Tunisie: Un coup de pied dans la fourmilière !

Dès son entrée en matière, la pièce nous place dans un univers épuré, la scène est placardée de fil d'actualités et Facebook, nous livre des instants vécus, d'évocation, de réflexions et de témoignages ; le récit de vie facebookien est porté par des interventions théâtrales, car l'écriture dramaturgique propose une structure éclatée séparant les dialogues qui sont en grande partie des monologues, ajoutant de la tension dramatique et donnant aux acteurs une charge émotionnelle qui porte les propos encore plus loin.

Le travail entrepris sur le texte reste une des expériences les plus originales, le découpage, comme mode opératoire, fut complémentaire avec la mise en scène, les acteurs ne campent pas des personnages précis mais construisent, à partir de leur texte, des caractères porteurs d'une idée ou d'une pensée. La sélection des publications (d'après les écrits de : Iyadh Chaouachi, Bent Trad Ichraq Matar, Hannibal Barca, Walid Hassir, Wafa Memmi, Alaeddine Boufahja, Kamel Zaghbani, Amal Khlif, Aïcha Bessaïd, Mohamed Salah Awana, Marouane Rajab, Khaldoun Béji Okez...) est une sélection pertinente et leur agencement est, de toute évidence, un travail d'orfèvre.

Car Facebook, qui s'épanouit dans tous les types de vulgarité et d'arrogance, peut être aussi ce vaste espace virtuel pour la lecture d'une production littéraire créative, pertinente, insolence et libre et «Le livre blanc de Facebook» en est un témoignage de reconnaissance pour chaque apport digne et créatif, quittant l'escadron de la vulgarité et la violence.

Umberto Eco l'avait déjà dit : «Les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d'imbéciles qui, avant, ne parlaient qu'au bar, après un verre de vin et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite, alors qu'aujourd'hui, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. C'est l'invasion des imbéciles». Mais «Le livre blanc de Facebook» en a sorti le meilleur de ce qui se partage, la sève d'une écriture à chaud, l'essence même d'une blessure à vif et un coup de pied dans la fourmilière.