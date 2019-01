Tunisie: Gabès menacée d'étouffement !

Plusieurs points ont été évoqués dans ce point de presse axé sur le problème de la pollution dans la ville de Gabès. En point de mire : le nouveau réseau de surveillance de la qualité de l'air piloté par l'Anpe.

Cette conférence a permis aussi de présenter les objectifs globaux et spécifiques et les activités et composantes du projet ainsi que la plateforme de modélisation pour l'accès des citoyens et des décideurs aux informations relatives à la qualité de l'air pour les alerter.

«Gestion des pics de pollution»

Mohamed Hafedh Cherif, directeur général à l'Anpe, a souligné au cours de ce point de presse que «la modélisation de la pollution atmosphérique est devenue un enjeu majeur dans le domaine de la surveillance et du contrôle de la qualité de l'air. La capacité de prévoir la qualité de l'air figure parmi les informations capitales pour la gestion des pics de pollution. Sans prévision, les recommandations sanitaires interviennent à contretemps et les mesures de réduction des émissions s'avèrent généralement inefficaces».

En Tunisie, le développement d'une activité de modélisation de la dispersion atmosphérique a débuté depuis 2007. La plateforme de modélisation a été conçue pour permettre de mettre en place une structure de réponse en temps réel aux urgences environnementales et de réaliser des études dans le domaine de la pollution atmosphérique. Ce système qui permet de prévoir la qualité de l'air et d'élaborer des cartes d'indices de la qualité de l'air (IQA) pour l'ensemble du territoire constitue un important outil d'aide à la décision.

De son côté, Habiba Oueslati, chef du département évaluation environnemental et dépollution à l'Anpe a déclaré: «Le principal objectif de la conférence de presse, est de présenter le réseau national de suivi de la qualité de l'air RNSQA et spécifiquement sa composante de modélisation et d'information en temps réel, récemment mis au point pour prévenir et alerter sur la qualité de l'air ambiant sur l'ensemble du territoire. Par ailleurs, l'Anpe s'est exprimé sur l'importance du suivi de toutes les composantes des milieux environnementaux et sur sa stratégie se rapportant au contrôle préventif à travers le système d'évaluation environnemental des projets».

Elle a précisé, par ailleurs, que les résultats du projet GOUV'AIRNANCE (à savoir le diagnostic détaillé de la situation de la qualité de l'air à Gabès ainsi que l'identification des sources) vont permettre de préparer un plan d'action pour l'amélioration du cadre de vie dans la région de Gabès, et ce, dans le cadre du plan de conservation de la qualité de l'air dans la ville de Gabès.

«L'objectif général du projet est d'améliorer la qualité des politiques publiques et des processus de prise de décision en matière de qualité de l'air par la mise en place d'un dispositif de gouvernance territoriale à Gabès. Notre objectif est d'encourager et de mettre en place une collaboration efficace entre la société civile, les autorités locales et les services de l'Etat» a conclu Dalila Taïeb, ingénieur génie chimique des procédés de direction de suivi des milieux environnementaux.