Cote d'Ivoire: Paiement de l'impôt foncier, patentes et vignettes avant la fin de l'année 2018 - Comment le DG des impôts a suivi les opérations

Cocody Saint Jacques, Riviera Palmeraie Barrage, Saint Jean de Cocody, Marcory zone 4, etc. Ces différents centres des Impôts ont été visités le samedi 29 décembre 2018 par le Directeur général des Impôts, Ouattara Sié Abou.

Faisant le point de cette tournée, au centre des Impôts de Marcory zone 4, Ouattara Sié a expliqué d'entrée que la Direction générale des impôts (Dgi) a pris des dispositions particulières, à l'effet de permettre aux Ivoiriens de s'acquitter de leurs impôts, au plus tard le 31 décembre 2018 pour échapper aux pénalités.

Pour lui, cette décision a mobilisé toute la haute hiérarchie pour un succès total de cette opération. «C'est une visite de routine, avec un cachet particulier en fin d'année. Nous avons initié un certain nombre d'opérations : des opérations de nuit et des opérations de contrôle de patente et de vignette. Il était bon que nous puissions accompagner ces mesures d'autres dispositions.

Notamment, ouvrir nos services, le samedi, pour permettre à nos concitoyens qui sont en retard de leurs obligations fiscales, de pouvoir se mettre à jour. Le but de la tournée, c'est de vérifier que nos services sont bel et bien ouverts, c'est un travail de contrôle », a relevé le Dg des Impôts.

En ce qui concerne le deuxième aspect de sa tournée, Ouattara Sié Abou a indiqué qu'il concerne la sensibilisation de ses collaborateurs quant aux missions qui sont les leurs dans un contexte particulier.

A savoir une mission de mobilisation des ressources internes. Quant au troisième volet de cette visite, il avait pour objectif d'encourager ses collaborateurs qui travaillent d'arrache-pied dans un contexte assez difficile. Et de faire cette précision : « Il y a une catégorie de contribuables qui ne travaillent que la nuit. On ne peut pas les gérer de la même manière que les officines que nous visitons la journée ».

En outre, il a affiché son optimisme dans la collecte des ressources pour l'État. C'est cet optimisme, a-t-il souligné, « que nous essayons de transmettre à nos collaborateurs, cette foi que nous avons dans la réussite de la mission qui nous a été confiée, et c'est cette foi que nous communiquons aux collaborateurs afin de faire en sorte qu'au 31 décembre de 2018, tous les agents des impôts, bien que fatigués, nous ayons tous le sourire avec le sentiment d'avoir bien fait le travail qui nous est confié ».

Il s'est réjoui du fait qu'à la Riviera, le parking était vide. « Il y avait plus de 500 véhicules et il en reste 29. Cela veut dire que les propriétaires de ces véhicules sont venus s'acquitter de la patente et de la vignette pour pouvoir entrer en possession de leurs voitures. Nous avons également des opérations de nuit.», a annoncé Ouattara Sié.

Qui a dit bénéficier du soutien des forces de l'ordre dans cette action qui devait prendre fin le 31 décembre 2018. Opération où les guichets sont restés ouverts le samedi 29 et le lundi 31 décembre jusqu'à 16h.

Et possibilité était donnée aux contribuables de se mettre à jour. Mieux, au chapitre de l'impôt foncier, jusqu'au 31 décembre, les contribuables qui viendraient s'en acquitter, étaient dispensés des pénalités. « Bien entendu, au-delà du 31 décembre 2018, vous serez frappés par la rigueur de la loi en matière de pénalités », a averti Ouattara Sié Abou.