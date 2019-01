Sénégal: Sédhiou - Grève des travailleurs de la justice largement suivie

Le mot d'ordre de cessation collective de travail décrété par le Syndicat des travailleurs de la justice (SYTJUST) est bien respecté à Sédhiou. La paralysie est telle que les requérants des services de greffes sont dans le désarroi.

Les grévistes ne démordent point et menacent de durcir le ton, si le gouvernement reste sourd à leurs requêtes d'amélioration de leurs conditions de travail.

Il était un peu plus de 10 heures hier, jeudi 3 janvier, quand nous franchîmes le seul du portail du Tribunal d'instance de Sédhiou. A l'entrée, deux agents de la sécurité de proximité (ASP) qui prenait tranquillement leur thé nous indiquent le bâtiment administratif. Sur place, aucun service de greffe ne fonctionne.

Fuyant visiblement notre micro, Malamine Biaye, l'agent d'exécution, secrétaire, interprète et comptable des matières du tribunal de Sédhiou nous explique, en off the record que le mot d'ordre de cessation collective de travail de 72 heures est bien respecté. A côté, une dame très amère, refuse de nous quitter du regard.

Inquiète et désemparée, la dame Astou Ndiaye madame Bâ déclare: «cela fait cinq mois que je fais des va et vient infructueux ici. Chaque fois, c'est la même chanson de grève à n'en plus finir. J'ai en effet déposé pour l'obtention d'un Certificat de nationalité pour mon fils qui doit passer un concours dans quatre jours maintenant.

Voilà que cette grève se poursuit. Mon enfant pensait, au début que je ne faisais pas d'effort pour me déplacer, mais il a fini par comprendre le calvaire vécu ici avec cette grève interminable et préjudiciable», dit-elle.

Dans le hall du tribunal, un homme ayant requis l'anonymat dit être venu porter plainte pour une affaire qui lui tient à cœur. Deux autres et probablement des élèves, ont tout bonnement rebroussé chemin.

Mais, le chemin de la grève pourrait tout aussi être long car les travailleurs de la justice déclarent se réserver le droit de lancer d'autres mots d'ordre de cessation de travail si leurs doléances restent toujours lettre morte dans les tiroirs du gouvernement.