Burkina Faso: Des OSC et partis politiques appellent le pouvoir à un sursaut de responsabilité

Réunis en fin décembre dernier à l'effet d'examiner la situation sociopolitique au Burkina, les signataires de la présente déclaration appellent le gouvernement à un sursaut national afin, disent-ils, de ne pas « compromettre encore plus les grands équilibres nationaux ». Lisez plutôt pour en savoir davantage !

La Conférence des présidents des partis au Protocole d'Accord Politique (PAP) que sont Les Républicains (LR), le Rassemblement pour un sursaut Républicain (RSR) et l'Union Nationale pour la Démocratie et le Développement (UNDD),

poursuivant ses échanges sur les données de la vie nationale comme internationale, les priorités citoyennes et la nécessité d'un nouveau pôle de gouvernance nationale, avec des responsables d'Organisations de la société civile citoyenne et des activistes multisectoriels, a eu une autre réunion ce jour 28 décembre 2018 après celle du 20 décembre à Ouagadougou, autour des mêmes préoccupations et en particulier sur :

- le questionnement sur les mutations citoyennes profondes et irréversibles de la démocratie ;

- la question sécuritaire préoccupante au Sahel et dans notre pays ;

- l'importance de l'administration d'une bonne justice sur toute l'étendue du territoire ;

- l'absence d'une volonté politique de cohésion sociale de la part du gouvernement ;

- l'excessive pression fiscale au mépris de la paupérisation grandissante des populations.

Sans visée électoraliste, ils sont passés à l'analyse lucide, non partisane et non alignée des points retenus à l'ordre du jour.

Le questionnement sur les mutations citoyennes et irréversibles de la démocratie

En cette année 2018, n'est-on pas en train d'assister à une mutation citoyenne et irréversible des fondements de la gouvernance démocratique ? La question ne manque pas d'intérêt au regard des nouvelles formes de revendications sociales à travers le monde.

La situation sociopolitique de pays de grande démocratie républicaine comme la France, la Belgique, le Canada ou la Hongrie, semble être le signe de cette mutation où des individus émergent en dehors des luttes encadrées, pour être les porte-étendards des groupes sociaux en détresse.

La raison de cette émergence de leaders informels et de ces mobilisations désintermédiées, est le manque de confiance des citoyens en leurs représentants politiques et sociaux traditionnels, le sentiment d'être en permanence trahis par des leaders qui se font leur beurre sur leur lutte parfois au prix de leur sang.

Certes, cette nouvelle forme de combat est un désaveu de la gouvernance publique, une manifestation de la crise de la représentation qui trouve ses justifications. Mais la conséquence est le risque d'anarchie qui peut conduire à l'effondrement des Etats peu structurés.

En France, la révolution française de 1789 qui a fondé les bases de la gouvernance politique et institutionnelle, commence à montrer ses limites.

En 2016, la société française a rejeté les politiques françaises pour faire confiance à une organisation sociopolitique qui ne répondait pas aux standards classiques, La République En Marche (LREM).

Ainsi, Monsieur Emmanuel Macron a été élu avec une vision nouvelle de la gouvernance, qui mettait le bien-être du citoyen au centre de ses préoccupations. Mais sa candidature avait été préparée de loin par un réseau d'influence qui s'étendait des hautes sphères de la finance jusqu'aux représentants intellectuels et syndicaux du libéralisme social.

Ces origines ont tout de suite pesé d'un poids déterminant sur sa gestion du pouvoir et l'ont déséquilibrée au profit des politiques économiques et sociales néolibérales, dans une forme très agressive qui a provoqué les revendications sociales des Gilets jaunes, de novembre à décembre 2018. L'emprise de ces groupes et leaders a faussé l'esprit de la ligne LREM.

Décidés à porter eux-mêmes leurs revendications dans un rapport direct avec l'Etat, les Gilets jaunes ont crié dans toute la France leur ras-le-bol d'une élite politique et sociale qu'ils disent les mépriser alors qu'elle profite du fruit de leur labeur. Les Gilets jaunes disent n'avoir pas trouvé mieux pour se faire entendre. L'on sait aussi que cela a payé, parce que le pouvoir français a fléchi.

En début des années 2010, on s'en souvient, les manifestations populaires survenues dans les pays de l'Afrique du Nord et qui ont occasionné la chute des Présidents Tunisien, Zine El Abidine Ben Ali, le 14 janvier 2011 et Egyptien, Hosni Moubarak, le 11 février 2011, ont marqué le départ de cette forme de protestation où les populations exercent leur droit directement et souvent de façon violente.

Dans notre pays, les revendications sociales qui ont été couronnées par les évènements d'octobre 2014 sont la manifestation de ce mode nouveau de protestation tenant de la démocratie directe, et l'action du CFOP comme des OSC ne doit pas faire illusion à cet égard ; pour preuve, la désillusion générale actuelle des véritables artisans de l'insurrection qui estiment avoir été floués.

Les choses ne sont pas encore au niveau des Gilets jaunes, mais la tendance est là. Dans une telle confrontation, le résultat n'est, certes, pas toujours à la hauteur des attentes en raison du manque d'organisation, mais les populations ont toujours le dernier mot et cela pose la question de l'émergence d'un nouveau pôle de gouvernance.

Aujourd'hui, une démarche avec ses spécificités se passe dans un contexte politique et social analogue dans notre pays. En effet, la troisième année du mandat du président Roch Kaboré n'a pas été des plus reluisantes sur le plan social comme certains l'espéraient.

Après la marche du CFOP du 29 septembre 2018, la Coalition nationale de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité et pour les libertés (CCVC) a appelé les Burkinabè à descendre dans la rue le jeudi 29 novembre 2018 pour protester contre l'augmentation du prix des hydrocarbures décidée par le gouvernement en Conseil des ministres du 8 novembre 2018.

Les membres de la Coalition Contre la Vie Chère (CCVC), regroupement hétéroclite de politiques, acteurs sociaux et citoyens mécontents de la vie chère, ont battu le pavé en déployant les insignes rouges qu'ils ont l'habitude d'arborer lors de leurs manifestations.

Il s'agit là également d'une forme de revendication directe, qui s'affranchit quelque peu des structures intermédiaires connues que sont les syndicats et les partis politiques, et qui suggère même à la CCVC, de ne pas oublier la force montante de cette désintermédiation.

Les populations ont des problèmes de la vie quotidienne qui les amènent à s'associer à des mots d'ordre des organisations citoyennes afin de parvenir à régler leurs préoccupations, indépendamment de toute affinité idéologique.

Il faut donc tenir compte de cette crise des fondements de la gouvernance et de la démocratie, qui se manifeste à des degrés divers à travers le monde.

Les responsables politiques et les Gilets jaunes en concertation, sont donc arrivés à la conclusion que la solution à cette question passe notamment par la consultation fréquente des populations grâce à une application de certaines formes de la démocratie directe.

Il faut, pour cela, accepter les référendums d'initiative populaire et révocatoires tant au niveau central qu'au niveau local et décentralisé.

Le devoir de redevabilité des exécutifs décentralisés auquel on assiste depuis un certain temps, est l'embryon de ce droit de regard et de sanction du citoyen qui reste à approfondir. C'est aussi une des marques de la gouvernance responsabilisée.

Des initiatives d'excellence existent bel et bien dans notre pays, parce qu'il y a plus de 20 ans que, sentant venir les choses, des leaders politiques chez nous ont demandé vainement l'institution de ces types de référendum au niveau national, mais aussi local et régional (dans le cadre de l'intégration régionale).

La question sécuritaire préoccupante au Sahel et dans notre pays

Le second sujet d'échanges a porté sur la question sécuritaire dans le Sahel. Nous savons tous que les pays du Sahel sont confrontés à un problème de terrorisme grandissant. Le G5 Sahel, créé pour combattre ce fléau dans les pays concernés, peine à boucler son budget de démarrage.

La situation de notre pays est alarmante à ce propos. Après le Mali, le Burkina Faso est le pays le plus en proie à des attentats terroristes en Afrique de l'Ouest. Mais à la différence du Mali, les tenants du pouvoir burkinabè, obnubilés par leur soif de vengeance, ignorent l'origine des attaques terroristes et peinent à engager la riposte.

Nous nous retrouvons engagés dans une sorte de guérilla atypique dans laquelle englué, le pouvoir en pure perte, condamne au sacrifice ultime de jeunes éléments des Forces de défense et de sécurité à travers une guerre qui prend manifestement les allures d'une boucherie.

De toute évidence, la réconciliation nationale, plus que les chars anti-mines, les drones, apparaît de jour en jour comme la meilleure arme contre ces guérilleros invisibles parce que sans visages et sans noms.

Aujourd'hui, une bonne partie du Nord et de l'Est du Burkina Faso est occupée, ce qui pose un problème de gouvernance. En pareil cas, des consultations à caractère national peuvent-elles être organisées alors qu'une partie du pays demeure sous occupation ? Certainement pas !

Le rétablissement de la sécurité est à cet effet nécessaire avant d'aller aux urnes et à double titre. Cela augure le rétablissement de l'intégrité du territoire d'abord et la participation de toutes les populations aux scrutins ensuite.

Dans un contexte socio-politique semblable, le président Blaise Compaoré a fait des concessions en 1991 et accepté le retour de ses opposants sans condition, avant de convoquer les élections présidentielles. Pourquoi ne pas s'en inspirer, pourquoi même ne pas imaginer un référendum sur la paix et la réconciliation nationale sur la question, à l'exemple de l'Algérie ?

Il faut donc prioriser ces questions dans tout programme politique. La vive attente est le retour des exilés et autres réfugiés et cela devrait être important aux yeux de tous les leaders, comme c'est le cas des politiques et acteurs sociaux en conclave.

L'importance de l'administration d'une bonne justice sur toute l'étendue du territoire

La troisième question examinée est relative à l'administration d'une bonne justice sur toute l'étendue du territoire. L'indépendance et l'impartialité de la magistrature, le respect de l'équité, des droits de la défense en justice sont les attributs de cette bonne administration de la justice que les populations réclament.

Malheureusement, le procès du putsch manqué n'a pas levé le doute des observateurs les plus cléments sur la partialité de notre Justice. En témoigne le choix sélectif des inculpés comparaissant devant le Tribunal militaire, le refus de citer des témoins de la défense, les faux et usages de faux, les entraves à la justice.

On le constate, du chemin reste à parcourir avant de satisfaire à l'attente d'une justice émancipée des tutelles et soucieuse d'équité et pourtant, il faut y parvenir car une justice indépendante est le socle de la démocratie, la condition de la mise en confiance des partenaires économiques.

Les acteurs politiques et sociaux en conclave regrettent que le marché électoral de 2020 occupe plus les esprits de quelque côté qu'on se place, que la question de la justice aux abois.

L'absence d'une volonté politique de recherche de cohésion sociale et de réconciliation nationale

Un autre sujet d'échange a porté sur le manque de volonté politique du gouvernement dans la recherche de la cohésion sociale. Dans un Etat de droit, les questions de gouvernance se règlent à travers le dialogue inclusif et la concertation entre les acteurs.

Il est donc malaisé de constater qu'en dépit de ce passif sociopolitique, le gouvernement effectue le passage en force sur des questions qui nécessitent une concertation dans un souci d'apaisement du climat social. La récente augmentation unilatérale du prix des hydrocarbures par le gouvernement, le prélèvement irrégulier de la taxe de résidence sur les salaires des fonctionnaires, le refus de la mise en œuvre du Protocole d'accord signé avec la CNSE (Coordination Nationale des Syndicats de l'Enseignement) qui, en son temps, a mobilisé toutes les sensibilités du pays, les prévisions de nouvelles taxes en 2019 et bien d'autres actes de même nature ont effectivement contribué à mettre les acteurs sociopolitiques dos à dos.

Dès l'entame des concertations gouvernement/CCVC sur les points de revendications, il est apparu tout de suite que le gouvernement n'avait pas pris la mesure de la situation.

Ainsi, mardi 18 décembre 2018, tandis que la CCVC déplorait le blocage des concertations sur les revendications soumises au gouvernement, le porte-parole tenait un langage contraire, ce qui présageait des lendemains incertains pour les négociations.

La quête de justice sociale et de relèvement des moyens de survie demeure au cœur de toutes les revendications sociales au point d'entraver le bon fonctionnement de l'économie nationale. En outre, notre pays a connu plusieurs évènements douloureux dont celui d'octobre 2014.

A ce jour, la nécessité de réconciliation s'impose pour une reprise de la vie harmonieuse entre les populations, quoique certains puissent soutenir le contraire nonobstant les évidences.

Le rapport du collège de sages en 1999 et la mise en place de la Commission nationale de réconciliation qui a suivi en novembre 1999, la mise en place de la sous-commission de réconciliation nationale sous la Transition et le HCRUN depuis le retour à une vie constitutionnelle normale en 2015 demeurent les preuves de ce besoin de réconciliation inachevée.

La question de la cohésion sociale et de l'unité nationale se pose donc avec acuité dans notre pays. Mais nonobstant les différents appels à la réconciliation nationale, le gouvernement peine à engager le processus pour y parvenir.

Cependant, le choix malheureux d'une réconciliation nationale passant par le préalable de la justice rendue par des juridictions d'exception partiales, manifeste la volonté des tenants du pouvoir d'exacerber les antagonismes entre les acteurs politiques au lieu de rechercher la cohésion sociale et l'unité nationale face aux défis communs.

Est-ce par sectarisme, par tropisme ? Cette question, au regret des signataires de la présente, reste insuffisamment prise en compte par nos leaders politiques et des ONG de défense des droits humains.

L'excessive pression fiscale au mépris de la paupérisation grandissante des populations

Le mardi 18 décembre 2018, pendant que les négociations gouvernement/CCVC sur le prix du carburant commençaient, la Direction générale des impôts informait les populations du prélèvement de nouvelles taxes à partir de 2019 sur les engins à 4 roues, les armes à feu, les produits de parfumeries et des cosmétiques, les boissons non alcoolisées, les billets d'avions, etc.

Cette pression fiscale excessive au mépris de la paupérisation grandissante des populations prouve si besoin en était, que le gouvernement ignore les conditions de vie des populations. Il est évident que le prélèvement de toutes ces taxes projetées, ne fera que surenchérir la vie et poser des problèmes dont nul ne sait les conséquences à ce jour.

Pourtant, jusqu'au risque de donner raison aux Gilets jaunes français, on ne voit pas véritablement intégrer dans les agendas politiques des conditionnalités par rapport à cette question qui, plus que la campagne électorale de l'avis des participants à la rencontre, intéresse les masses laborieuses.

La participation citoyenne à la gestion des affaires publiques pourrait être l'un des leviers efficaces et révolutionnaires pour régénérer la démocratie toujours en chantier, en s'appuyant sur l'expertise des citoyens et en stimulant la dynamique d'émancipation des personnes en situation précaire et éloignées de la parole.

Au regard de ce qui précède, les partis au PAP, les OSC et activistes sus-nommées ont conclu que le règlement de ces questions déterminera la bonne tenue des élections générales de 2020, et qu'il ne faudrait pas faire une fixation sur le marché électoral, les divertissements et délices du jeu politique au détriment de ces questions globales de société.Avec de surcroît cette fuite en avant du pouvoir, engagé dans une politique d'endettement insoutenable qui n'aura d'autres effets que d'hypothéquer d'avantage l'avenir des générations futures.

En cette fin d'année marquée comme jamais par des incertitudes quasi existentielles, les signataires de la présente tribune, par-delà les chapelles et tutelles, en appellent à un sursaut de responsabilité de la part du pouvoir pour ne pas compromettre encore plus les grands équilibres nationaux.

Quant aux Burkinabè qui supportent le poids de la vie jusqu'à la rupture de charge, ils leurs assurent leur engagement et leur détermination à œuvrer à la promotion de leur priorités citoyennes et de ce nouveau pôle de gouvernance qui les respectera mieux.

Aux familles éplorées du fait des attaques terroristes qui connaissent un pic en cette fin d'année, aux personnes qui souffrent dans leurs corps et dans leur âmes, nous exprimons aux uns notre compassion et aux autres notre solidarité.

Par-dessus tout, nous affirmons notre détermination à aider à sécher les larmes en nous investissant activement dans la lutte contre l'inadéquation des mesures prises pour faire face à ce défi commun.

La rencontre qui a débuté à 10 h, a pris fin aux environs de 12 h 30 minutes et de tout, le présent compte-rendu a été établi.

Bonne et heureuse année à tous les Burkinabè. Que Dieu bénisse le Burkina Faso !

Ouagadougou, le 28 décembre 2018