Congo-Kinshasa: Amiens - Le retour de Gaël Kakuta se précise !

Gaël Kakuta, actuellement sous contrat avec le Rayo Vallecano, pourrait retrouver son ancien club d'Amiens.

Alors qu'un retour de Kakuta à Amiens était présenté comme un rêve un peu fou pas plus tard que la semaine dernière, la radio RMC révèle qu'un retour de l'international congolais en Picardie se trouve en bonne voie ! La saison dernière, ils avaient réussi à se faire prêter Gaël Kakuta, qui avait réalisé des très belles prestations. Mais voilà, le milieu de terrain n'est pas resté et a retrouvé le Rayo Vallecano. D'après les informations de RMC Sport, le club picard travaillerait actuellement à un retour de l'ancien de Chelsea. Des négociations seraient en cours et le joueur aurait d'ailleurs annoncé son départ à plusieurs de ses coéquipiers.

Pour rappel, le Léopard s'était relancé avec Amiens la saison passée en prêt avant de rejoindre l'Espagne. L'été dernier, Gaël Kakuta avait fait le choix de quitter Amiens pour signer au Rayo Vallecano. Ce choix de carrière - bien que décevant pour les fans du club picard et les suiveurs de la Ligue 1 - ne s'avérait pas incohérent sur le plan sportif. Prêté au sein du club Rouge et Blanc à l'été 2014 et auteur d'une saison pleine (35 matchs et 5 buts), le Congolais retrouvait un championnat guère étranger à ses yeux et des terres qui l'ont vu briller par le passé.

Tout était réuni pour que Kakuta réussise là-bas. Pourtant, malgré un début de saison réussi, il a peu à peu perdu la confiance de son entraîneur et a même fini par se blesser à la hanche mi-novembre. Son arrivée serait un joli coup pour une équipe d'Amiens pointée à la 17e place de Ligue 1, avec seulement quatre points d'avance sur le 18e et premier relégable, Monaco.