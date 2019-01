Burkina Faso: 15ème édition de la dictée radiophonique de Pulsar FM - Les lauréats ont été récompensés

Ils sont 45 candidats à avoir pris part à cette 15ème édition de la dictée radiophonique organisée par Radio Pulsar le 03 Novembre 2018 à la Salle Koamba Lankoande du CENASA de Ouagadougou.

Les participants issus de diverses couches sociales ont été soumis à un texte de l'auteur Burkinabè, Joseph Bakhita SANOU, avec pour titre «Les Feuillantines», tiré de son œuvre "Il était une fois aux feuillantines : l'histoire d'une famille burkinabè.

Comparativement à la 14ème édition où aucun candidat n'avait eu moins de 10 fautes, cette 15ème dictée radiophonique a connu deux particularités. Elle a vu le sacre de deux(2) lauréats sur la plus haute marche du podium, suivis de trois(03) autres au rang de 3ème.

Ainsi, Mme OUEDRAOGO/NANA Fati, Conseillère d'Administration Scolaire et Universitaire, une habituée de la compétition et ZOUNGRANA K. Germain, Inspecteur d'Education Spécialisée ont tous deux enregistré 01 faute et ½ chacun ; ce qui les place au 1er rang de la liste des lauréats retenus qui étaient six (06) cette année.

Les trois suivants au rang de 3ème ex. sont BAGAYOGO Issoufou Etudiant, GOH Adama, Chauffeur et habitué de la compétition, et OULA Loukou Etudiant; tous les trois ont enregistré 04 fautes et ½. Le 6ème lauréat avec 05 fautes était SOME Y. Donald Edmond également Etudiant.

Ces six(6) lauréats ont reçu le 22 décembre dernier au cours d'une cérémonie, leurs lots composés essentiellement de livres, de romans, de bidons d'huile, de packs d'eau minérale et d'attestations

M. François YESSO, le Directeur adjoint de radio Pulsar, a tenu à souligner que cette cérémonie de récompense a été rendue possible grâce à des partenaires tels que le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, l'ambassade de Belgique, le Bureau Wallonie-Bruxelles, le Cenasa, l'Eau Minérale Mounia, la Sté Sania/Dinor, BF1 TV, IMPACT TV, CANAL3, SAVANE MEDIAS, INFOWAKAT, FASOZINE, WAKATSERA.

La 16e édition de la dictée radiophonique est prévue en mai 2019..