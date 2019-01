Congo-Brazzaville: Fonds national du cadastre - Nécessité de garder le cap en 2019

Le directeur général de la structure, Jean Claude Moundanga, a invité ses collaborateurs, le 28 décembre au cours d'une séance de travail collective, à maintenir la flamme allumer en 2018 pour des futures victoires.

Le bilan de l'année dernière, les perspectives pour 2019, la congratulation des meilleurs agents et le rappel à l'ordre ont constitué la toile de fond de la réunion, la dernière de 2018.

S'agissant du bilan, le directeur général du Fonds national du cadastre (FNC) l'a jugé positif, dans la mesure où la feuille de route a été réalisée et les partenaires techniques identifiés.

Cet établissement public, considéré comme la banque du foncier, a également signé un protocole d'accord avec le Comité national de télédétection et d'information géographique de la Côte d'Ivoire, afin d'accompagner le Congo dans la politique de modernisation de son administration foncière.

En dépit de la situation économique difficile du pays, le FNC souhaite appuyer sur l'accélérateur au cours de cette nouvelle année.

« C'est à cause des difficultés financière, particulièrement le manque de budget de fonctionnement et d'investissement, que le Fonds national du cadastre a connu certains retards dans la réalisation de son travail.

Mais, pour l'année 2019, nous croyons que tout sera mis en place par notre ministre de tutelle, Pierre Mabiala, afin de permettre à la structure de continuer à rayonner.

Pour ce faire, nous devrons éradiquer toutes les antivaleurs au sein de notre direction générale », a martelé Jean Claude Moundanga, rappelant que malgré ces différents obstacles, sa structure a tenu la plupart de ses engagements.

Cinq agents du FNC récompensés

Profitant de cette rencontre qui annonçait la nouvelle année, le FNC a primé cinq agents qui se sont distingués en 2018 par leur ponctualité, leur assiduité et leur abnégation dans le travail. Ainsi, un certificat, un pagne, une enveloppe et autres présents leur ont été remis par Jean Claude Moundanga.

Il s'agit notamment du chef de service des études et financement des programmes et projets, Didianne Moutsambote Malonga ; du chef de service finances et de la comptabilité, Fernande Chleo Tsobo Mapity; de la secrétaire particulière, Alphonsine Loubanzi Nzumba- Niama ; du chef de bureau financement des programmes et projets, Isna Stagine Saurelle Nzila, ainsi que du chef de bureau des ressources humaines, Etiennette Prisca Babela-Kounouanissa Dounga.

Récipiendaire du certificat, Didianne Moutsambote Malonga a invité ses collègues à plus d'abnégation au travail. « Malgré la conjoncture économique, le Fonds national du cadastre nous a vraiment surpris. Je remercie le directeur général et tous ceux qui sont proches de lui pour cette belle initiative consistant à nous congratuler.

Ce n'est pas de la magie, nous étions ponctuels et toujours disponibles afin de bien réaliser les tâches qui nous ont été confiées.

Je suis très heureuse de recevoir ce certificat et je demande à mes collègues de multiplier d'efforts car, c'est une fierté commune », a exhorté la cheffe de service des études et financement des programmes et projets du FNC.