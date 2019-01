Afrique: Corps de jeunes volontaires de l'UA - Le pays veut veiller à la mise en oeuvre des recommandations du séminaire de Brazzaville

La ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique, Destinée Hermella Doukaga, a été évoqué le sujet, le 2 janvier à Brazzaville, avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent du Congo auprès de l'organisation panafricaine et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, Lazare Makayat Safouesse.

La neuvième session de formation pré-déploiement du corps de jeunes volontaires de l'Union africaine (UA), organisée du 19 au 30 novembre 2018 dans la commune de Kintélé, avait réuni cent jeunes venus d'une quarantaine de pays africains.

Au cours de ces assises, cette promotion débaptisée « Elikia », espoir en français et hope en anglais, avait, entre autres, appris à vivre ensemble et à s'approprier les notions lui permettant d'agir avec efficacité et efficience face aux défis majeurs qui se posent au continent.

En effet, les conclusions de cette réunion ainsi que d'autres questions pertinentes concernant la jeunesse africaine et congolaise ont été au centre de l'échange entre Destinée Hermella Doukaga et son hôte.

« Nous avons évoqué des sujets très importants de la jeunesse, notamment la suite à réserver au séminaire des jeunes volontaires de l'Union africaine qui s'est tenu au Congo. Nous avons également parlé de la mise en œuvre par le Congo de la feuille de route sur le dividende démographique », a indiqué Lazare Makayat Safouesse.

Les deux personnalités ont, par ailleurs, discuté des possibilités pour le Congo de placer les jeunes au sein de tous les organes de l'UA.

« Comme vous le savez, les nouvelles orientations de la Commission de l'UA font que 35% des jeunes africains devraient être recrutés parmi le staff, c'est-à-dire la Commission et les autres organes », a-t-il rappelé.

Interrogé par la presse sur les relations entre le Congo et l'Ethiopie, l'ambassadeur de la République du Congo en poste à Addis-Abeba a indiqué que les deux pays travaillaient dans le sens d'accentuer leur coopération bilatérale.

Selon Lazare Makayat Safouesse, la partie éthiopienne a déjà identifié quelques domaines de coopération. « Il reste au gouvernement congolais d'identifier ses domaines de coopération.

Je crois que nous allons vers la mise en place d'une commission bilatérale en matière du dialogue politique parce que, comme vous le savez, l'Ethiopie occupe un rang très important dans la Corne de l'Afrique.

En matière économique, je pense qu'il y a là des domaines de coopération que nous pouvons exploiter fort utilement », a espéré le représentant du Congo en République fédérale démocratique d'Ethiopie.