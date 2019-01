Gabon: ONG Malachie - Une caravane de solidarité humanitaire pour l'Amour et de la joie aux nécessiteux

A l'occasion de la célébration des 10 ans de l'ONG MALACHIE une caravane de solidarité humanitaire a été initiée dans l'objectif d'apporter de l'Amour et de la joie aux nécessiteux notamment aux PVVH et aux orphelins.

Ainsi ce vendredi 28 décembre les membres de l'ONG se sont rendus à l'Orphelinat la « MAISON DE LA JOIE » à Essassa, offrir des cadeaux de Noël aux enfants et des denrées alimentaires pour un noël plus joyeux.

C'est avec beaucoup de joie et d'émotions que le personnel de cet orphelinat ainsi que les 23 enfants qui y séjournent nous ont accueillis, entonnant des chants d'allégresse.

Prenant La parole, l'un des responsables de cet orphelinat s'est dit très honoré de recevoir les membres de l'ONG Malachie en ce temps de Noël « c'est vraiment avec beaucoup de joie que je vous reçois, merci beaucoup pour ce que vous faites pour nous, que Dieu vous bénisse » a-t-elle affirmé.

Puis la parole est revenue à Christelle membre actif de l'ONG qui a en quelques mots décliné la vision de l'ONG et rappelé le contexte dans lequel s'inscrit cette activité « cette année notre ONG a eu 10 ans d'existence nous avons donc pensé que pour célébré ces 10 années de vie nous devons manifester notre Amour à travers des actes de soutien à l'endroit de ceux-là qui en ont besoin. Nous pensons que c'est en étant solidaire que nous ferons reculer la pauvreté et apporterons de la joie dans les cœurs »

Puis nous nous sommes rendus à la « la Maison de l'Espérance » à Ozoungue où nous avons également procédé à une remise de dons a t-elle poursuivi. Ce lundi 31 décembre 2018 a eu lieu au CHUL une remise de dons au bénéfice des PVVH. Le don était constitué de produits alimentaires, d'hygiène et d'entretien. Aussi, un temps de prières était il au programme afin que le Dieu qui guérit se souvienne des personnes dont le corps est souffrant et qu'Il étende Sa Main Puissante pour leur restauration complète.

Suite à l'appel d'aide qui nous a été adressé par le Président du Réseau Multisectorielle Appelé Santé Vie et Environnement, l'ONG MALACHIE a décidé d'aller auprès des PVVH pour leur apporter un soutien dans l'optique de combler un minimum de leurs besoins vitaux avec amour en cette période de fêtes de fin d'année."C'est l'occasion pour nous d'exprimer notre gratitude au Dieu Tout Puissant pour ses bienfaits dans chacune de nos vies tout au long de cette année qui s'achève et Lui offrir celle qui commencera demain" reconnaissent ils.

Ce lundi 31 décembre 2018 a eu lieu au CHUL un repas communautaire au profit des personnes internées en ce jour spécial qui marque la fin de l'année 2018 et le début de 2019. Cette action s'inscrit dans la « Caravane de solidarité humanitaire » qui marque la célébration des dix (10) ans de l'ONG Malachie dont l'une des missions est de venir en aide aux personnes faibles et dans le besoin. En effet, le but de cette caravane est d'être proche des personnes vulnérables telles que les orphelins et les malades, en leur apportant en cette fin d'année : chaleur humaine, amour, joie, gaieté ainsi que des dons en nature pour que leurs besoins soient pourvus.

Le don était constitué de près d'une tonne de produits alimentaires (eau, produits carnés, pâtes, légumes, fruits, produits laitiers, etc.), d'hygiène et d'entretien. Aussi, un temps de prières était au programme afin que le Dieu qui guérit se souvienne des personnes dont le corps est souffrant et qu'Il étende Sa Main Puissante pour leur restauration complète.

L'ONG MALACHIE a décidé de se rendre dans un élan d'Amour et de Solidarité auprès de ces personnes vulnérables physiquement, moralement, psychologiquement et financièrement pour leur apporter de la joie et de la gaieté à travers ce soutien multiforme dans l'optique de combler un minimum de leurs besoins vitaux.

"C'est l'occasion pour nous d'exprimer notre gratitude au Dieu Tout Puissant pour ses bienfaits dans chacune de nos vies tout au long de cette année qui s'achève et Lui offrir celle qui commencera demain. Nous tenons à remercier infiniment tous les donateurs, partenaires notamment la famille du Feue Docteur NZAMBA et les réseaux de lutte contre le SIDA qui se mobilisent chaque jour pour les actions humanitaires au profit des personnes vulnérables" précise t-elle.