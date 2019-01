Algérie: Identification des deux terroristes abattus mercredi à Sidi Bel Abbès

Alger — Les deux terroristes abattus mercredi par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) dans la localité de Tfassour, dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, ont été identifiés, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'opération menée par un détachement de l'Armée nationale populaire dans la localité de Tfassour, wilaya de Sidi Bel-Abbès (2ème Région militaire), ayant permis d'éliminer deux (02) dangereux terroristes et de récupérer deux (02) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de minutions, il a été procédé, le 03 janvier 2019, à l'identification de ces criminels. Il s'agit de Behilil Khalifa, alias "Khabbab" et Nasri Houari, alias "Oussama", qui avaient rallié les groupes terroristes, respectivement, en 2008 et 2009", précise le même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP "a arrêté, à Tamanrasset (6ème RM), 14 orpailleurs et saisi 6 groupes électrogènes et 5 marteaux piqueurs", tandis que "4 paires de jumelles ont été saisies à Bejaia (5ème RM)".

Par ailleurs, un détachement combiné de l'ANP "a saisi, à Tindouf (3ème RM), 1,3 kilogramme de kif traité", alors qu'un autre détachement de l'ANP et des éléments de Garde-frontières "ont intercepté douze (12) immigrants clandestins de différentes nationalités à Laghouat (4ème RM) et Tlemcen (2ème RM)", ajoute le communiqué.