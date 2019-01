Angola: Le Président de la République veut l'augmentation de la capture de poissons

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a déclaré vendredi qu'il s'attend à ce que le secteur de la pêche s'organise pour augmenter le volume des captures et de l'emploi.

Pour le titulaire de l'exécutif, qui s'attend à une amélioration des performances du gouvernement aux niveaux central et provincial, la politique de conception des licences devrait attirer des investissements dans les infrastructures de traitement des sols, du froid et du poisson.

L'idée est que ce processus entraîne une meilleure qualité du poisson et un surplus pour l'exportation. João Lourenço a tenu ces propos à la cérémonie d'investiture des nouveaux ministres de la Pêche et de la Mer et de l'Action sociale, de la Famille et Promotion de la femme, du secrétaire d'État à l'Agriculture et des Forêts et des gouverneurs des provinces de Luanda, Cuanza Norte et Cuanza Sud.

Il a déclaré que le défi consiste à étendre l'industrie de la pêche à travers le pays.

Il a jugé nécessaire de relancer les centres de développement de la pêche, tels que celui de Tômbwa (Namibe) et de Baía Farta (Benguela).

Selon le Président João Lourenço, le secteur de la pêche devrait s'étendre à d'autres lieux tels que Porto Amboim (Cuanza Sul), Luanda, Ambriz (Bengo), Nzeto, Soyo (Zaïre). Cette stratégie vise à lutter contre la faim et la pauvreté.

Le Chef de l'Etat s'attend à ce que l'agriculture et la pêche soient les principaux employeurs et contribuent à la réduction de la faim et de la pauvreté.

Il a souligné que le quota du budget général de l'État (OGE) pour le secteur agricole, en particulier celui de la famille, avait été multiplié par cinq, dans l'espoir que le nouveau secrétaire d'État aide le ministre à placer l'agriculture familiale à la place qu'il mérite.

Le Président a appelé à l'engagement de la société dans la lutte pour la récupération des valeurs morales, malgré le fait que le ministère de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme ait la primauté de conjuguer ces efforts.

Il a encore estimé qu'une attention particulière devrait être accordée aux provinces en vue des élections locales.

Sans oublier d'autres provinces, João Lourenço a aussi encouragé le gouverneur de Luanda à faire face aux défis de cette grande ville qui abrite un tiers de la population angolaise.